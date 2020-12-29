Лавров: воинственные заявления украинского руководства по Донбассу вызывают озабоченность

СОЧИ, 29 декабря. /ТАСС/. Последние воинственные заявления украинского руководства по Донбассу вызывают озабоченность. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

"У нас состоялась дискуссия по украинскому кризису, единая позиция заключалась в необходимости выполнять все обязательства, которые стороны взяли на себя в соответствии с Минскими договоренностями. Мы считаем недопустимым любое поощрение агрессивных действий Украины, и в этой связи мы выразили нашу озабоченность недавними весьма и весьма воинственными заявлениями украинского руководства", - сказал он.