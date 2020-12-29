ЦИК работает над созданием цифровых сервисов для наблюдателей и СМИ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Центризбирком России в 2021 году продолжит создание цифровых сервисов для всех участников избирательного процесса. В частности, комиссия ведет работу над созданием сервисов для наблюдателей, представителей СМИ, участковых избиркомов и государственных органов, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в колонке, опубликованной во вторник на сайте ТАСС.

"В 2019 году ЦИК России стал участником национальной программы "Цифровая экономика". Мы должны создать цифровые сервисы для всех участников избирательного процесса и новую цифровую платформу, которая будет обеспечивать предоставление всех этих сервисов. Эта платформа станет новой современной версией системы ГАС "Выборы" и будет внедряться постепенно", - отметила Памфилова.

По ее словам, до конца 2020 года на портале госуслуг запланирована реализация сервиса выдвижения кандидатов в состав территориальных избирательных комиссий. "В дальнейшем планируется реализация сервисов сдачи финансовой отчетности кандидатов, политических партий и избирательных объединений, подачи и проверки документов", - отметила глава ЦИК.

Она добавила, что "в 2021 году и далее планируется реализовать цифровые сервисы для других категорий участников избирательного процесса, в частности, для наблюдателей и представителей СМИ". "Ведется работа над созданием сервисов для участковых избирательных комиссий, государственных органов, органов местного самоуправления и учреждений, взаимодействующих с избирательной системой", - подчеркнула Памфилова.

По ее словам, внедрение "цифровых избирательных стандартов" качественно изменило и сами выборы, и подведение их итогов. "Но это только начало. Избирательная система России стоит на пороге "цифрового скачка". Внедрение цифровых сервисов для всех участников избирательного процесса открывает возможность более широкого участия граждан в политической жизни страны, а сами избирательные процедуры делает более доступными и дружественными. Умная, целесообразная цифровизация избирательного процесса не вытесняет человека, а наоборот - дает ему возможность быть в центре событий, повышает роль, статус и уверенность в расширяющихся возможностях человеческой личности", - заключила Памфилова.