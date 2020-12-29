Лавров: вопрос с назначением спецпосланника ООН по Ливии нужно решить в срочном порядке

СОЧИ, 29 декабря. /ТАСС/. Назначение специального посланника ООН по ливийскому урегулированию необходимо провести самым срочным образом, Москва ждет соответствующих предложений от генсекретаря организации Антониу Гутерриша. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Принципиально важно для того, чтобы активизировать эту работу, чтобы генеральный секретарь [ООН] как можно скорее прервал затянувшуюся паузу, когда пост специального посланника ООН по Ливии с марта прошлого года остается вакантным. Эта ситуация неприемлемая, и мы призвали генерального секретаря и напрямую, и я повторяю этот призыв сейчас: необходимо самым срочным образом назначить специального посланника по ливийскому урегулированию. Мы будем ждать соответствующих предложений от Антониу Гутерриша", - отметил глава МИД РФ.

Он добавил, что все внешние игроки согласны поддерживать координирующую роль ООН в ливийском урегулировании, и Россия активно продвигает эту позицию.

Ситуация в Ливии стабилизировалась после инцидентов с нарушением режима прекращения огня на юге страны, стороны конфликта в целом соблюдают договоренности по этому вопросу, заявил Лавров.

"На самом деле ситуация весьма и весьма серьезная. Были некоторые инциденты в нарушение договоренности о прекращении огня не так давно на юге [Ливии]. Но с тех пор ситуация в целом стабилизировалась, и в основном летние договоренности о прекращении огня соблюдаются. Этому всячески надо способствовать, надо делать все, чтобы консолидировать эту договоренность, в том числе через поддержку созданного сторонами военного комитета "пять плюс пять", - подчеркнул министр.

По его словам, Москва с самого начала конфликта поддерживала контакты со всеми без исключения противоборствующими сторонами, при этом Россия и Турция намерены и дальше способствовать инклюзивному переговорному процессу, который "должен завершиться справедливым урегулированием". "Не раз уже на этом сложном пути наши страны играли конструктивную, позитивную роль <…> Мы — и Россия, и Турция — привержены движению по этому пути", - акцентировал внимание глава МИД РФ.

Он привел в пример совместные усилия Москвы и Анкары, благодаря которым удалось провести несколько встреч с участием конфликтующих сторон в Ливии, а результатом этих переговоров стала организация Берлинской мирной конференции и принятие соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН.

В Совете Безопасности ООН были существенные разногласия по поводу назначения преемника предыдущего спецпредставителя ООН по Ливии Гасана Саламе после его отставки в марте. Его обязанности исполняла заместитель главы Миссии ООН по поддержке в Ливии Стефани Уильямс. В сентябре СБ ООН решил, что должность спецпредставителя ООН в Ливии будет заменена на должность специального посланника генсека.

Гутерриш в ноябре выдвинул на этот пост кандидатуру болгарского дипломата Николая Младенова, занимающего должность координатора по ближневосточному урегулированию. Она устроила все 15 стран СБ, однако некоторые из них потребовали, чтобы перед назначением ему нашли замену на треке палестино-израильского урегулирования. 22 декабря официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Младенов отказался занять должность спецпосланника по личным причинам.