Премьеры России и Азербайджана подчеркнули важность усилий по восстановлению Карабаха

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава кабмина Азербайджана Али Асадов в телефонном разговоре подчеркнули важность совместных усилий по восстановлению Нагорного Карабаха. Об этом сообщила во вторник пресс-служба российского правительства.

"Михаил Мишустин и Али Асадов подчеркнули важность совместных усилий по постконфликтному восстановлению и экономическому развитию Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении по итогам беседы.

Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества, уделив особое внимание реализации совместных проектов в энергетической, промышленной, транспортной и других областях. "Рассмотрены также меры по противодействию коронавирусной инфекции, включая использование новейших лекарственных препаратов и вакцин", - добавили в кабмине.

Также Мишустин и Асадов поздравили друг друга с наступающим Новым годом.