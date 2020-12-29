Переизбранный мэром Сочи Алексей Копайгородский вступил в должность

СОЧИ, 29 декабря. /ТАСС/. Повторно избранный мэром Сочи после выделения территории Сириуса в отдельный городской округ Алексей Копайгородский вступил в должность, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города во вторник.

Депутаты городского собрания Сочи 10 декабря выбрали действующего мэра Алексея Копайгородского главой муниципального образования городского округа города-курорта Сочи. Выборы проводились в связи выделением части территории Адлерского района в отдельный городской округ Сириус.

"Главным приоритетом своей работы считаю повышение качества жизни сочинцев, защиту их законных прав и интересов, заботу о каждом жителе города. Ответственно заявляю, что буду работать открыто и с полной отдачей сил", - сказал на церемонии Копайгородский, которого цитирует пресс-служба.

Копайгородский возглавляет Сочи с сентября 2019 года.

В начале февраля 2020 года в Сочи по распоряжению правительства РФ создали отдельную административно-территориальную единицу - поселок городского типа Сириус. Решение было принято после голосования среди местных жителей, в ходе которого за создание в Имеретинской низменности нового поселка высказались более 5 тыс. человек. Позднее было проведено голосование за то, чтобы вывести из состава Сочи поселок Сириус и преобразовать его в отдельный муниципалитет, по его результатам также было принято положительное решение.

25 марта в Краснодарском крае после выхода из состава города Сочи был образован городской округ Сириус, на территории которого находятся олимпийские объекты. Президент России Владимир Путин 22 декабря подписал закон о федеральной территории "Сириус".