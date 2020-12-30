Каждый день как вызов. Итоги первого года правительства Мишустина

Борьба с пандемией требовала подчас беспрецедентной оперативности от правительства. Как отмечали и эксперты, и президент России Владимир Путин, кабмину удалось обеспечить принятие таких мер в основном в срок.

Свое первое распоряжение Мишустин подписал уже на следующий день после вступления в должность, 17 января. Этим документом он назначил своим преемником на посту главы ФНС России Даниила Егорова.

Об интенсивности работы кабмина косвенно можно судить по количеству постановлений и распоряжений, которые он утвердил в уходящем году. Если в прежние годы число принятых правительством документов росло в среднем на 200 в год, то сейчас динамика серьезно ускорилась: к концу 2020 года этот показатель вплотную приблизился к пяти тысячам, что почти на 600 больше, чем в 2019 году.

ТАСС собрал основные факты о работе Михаила Мишустина и его министров в 2020 году.

В планах кабмина было активно исполнять национальные проекты, налаживать бюджетную дисциплину и развивать отстающие регионы. В результате новому правительству пришлось в срочном порядке переориентироваться на решение оперативных задач, чтобы удержать на плаву российскую экономику и не допустить финансового, медицинского, социального коллапса, который наблюдался в других странах.

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Сформированное в январе правительство Михаила Мишустина, как и все правительства мира, не готовило себя к противостоянию с неизвестной ранее коронавирусной инфекцией.

Тема коронавируса, впервые возникшая еще в конце 2019 года, в последние дни января 2020 года уже плотно обосновалась в повестке: 31 числа вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о первых двух зарегистрированных случаях заболевания в России. Но еще за два дня до этого, 29 января, при правительстве был создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории страны. В тот же день состоялось его первое заседание.

14 марта Мишустин объявил о создании координационного совета по борьбе с коронавирусом. В него вошли оперативный штаб, комиссия по экономике и главы регионов.

В середине марта, после того как число подтвержденных в стране случаев заражения превысило 100, Россия была вынуждена пойти на своего рода самоизоляцию: были закрыты границы для иностранцев, а вскоре пассажирское сообщение с другими государствами прекратилось полностью. В масштабах всей страны в течение шести недель действовал так называемый режим нерабочих дней, после которого почти повсеместно началось смягчение профилактических мер.

О том, насколько напряженной была работа правительства в этот период, можно судить по числу заседаний совета: в уходящем году он собирался 33 раза, в том числе шесть раз в месяц его образования. Уже в апреле кабмин поставил рекорд по заседаниям этого совета - всего прошло 11 встреч с промежутками в два-три дня.

В мае совет собирался пять раз, в июне - дважды, в июле, августе и сентябре, когда показатели заболеваемости пошли на спад и дали надежду на улучшение ситуации, совет заседал по одному разу, а в октябре и вовсе не собирался. В ноябре и декабре, когда вторая волна пандемии проявила себя во всю мощь, заседания стали еженедельными. 29 декабря, во время последнего в текущем году заседания президиума совета, Мишустин отметил, что ситуацию с распространением коронавируса в стране в целом удалось удержать, не допустив системных сбоев.

Поддержка граждан

Одной из важнейших задач кабмина стала поддержка медиков и системы здравоохранения в регионах. Уже в апреле были установлены специальные выплаты медицинским сотрудникам, работающим с пациентами с коронавирусом: в апреле-октябре размер поддержки составлял до 80 тыс. рублей в месяц, на нее могли рассчитывать как врачи, так и медсестры, санитары и водители скорых. С ноября меру продлили, и она стала определяться в зависимости от должности и характера работы.

Что касается поддержки граждан, то, как сообщал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, всего на эти цели в течение года направили более 1,5 трлн рублей, в том числе 600 млрд - в рамках дополнительных мер поддержки в условиях пандемии. Основной такой мерой стали выплаты семьям с детьми.

Идея принадлежала президенту России Владимиру Путину: сначала он предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет, для семей с детьми от трех до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей. В конце июня глава государства сообщил о второй выплате в размере 10 тыс. всем семьям, где воспитывают детей до 16 лет. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что деньги получили 27,6 млн семей в стране.

Еще одна выплата последовала в конце года, она составила по 5 тыс. рублей на каждого ребенка до восьми лет.

Среди других социальных мер, установленных правительством в этот период, - дистанционная постановка на биржу труда, увеличение пособия по безработице, выплаты по больничным, установленные на уровне не ниже МРОТ.

Поддержка бизнеса и регионов

Для того, чтобы удержать экономическую ситуацию на плаву, правительство по поручению Мишустина разработало комплекс мер по поддержке наиболее пострадавших отраслей экономики, среди которых оказались розничная торговля, сфера услуг, общественное питание, транспорт, туризм.

Кабмин выделил на эти цели 3 трлн рублей. В сентябре был принят общенациональный план восстановления экономики РФ, на который до конца 2021 года планируется выделить 6,4 трлн рублей.

Кроме того, на обеспечение сбалансированности бюджетов регионов РФ в 2020 году было направлено порядка 300 млрд рублей.

Работа во время болезни

Премьер с первых дней в должности заявлял о планах регулярно ездить в регионы РФ, да и своим заместителям поручал как можно чаще посещать субъекты Федерации, в первую очередь проблемные, "докладывать о ситуации в целом и о тех точках напряжения, которые требуют помощи". Пандемия коронавируса скорректировала эти планы.

В конце апреля, во время первой волны пандемии, Мишустин и сам заразился коронавирусом (впоследствии также заболели и успешно победили новую инфекцию целый ряд министров правительства). На время болезни Мишустина исполнение обязанностей главы правительства были переданы первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

При этом сам Мишустин не переставал работать, находясь на больничном: в начале мая пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков сообщал, что премьер "работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону". На лечении Мишустин провел 20 дней и 19 мая вернулся к исполнению своих обязанностей.

География поездок

В целом за год Мишустин успел посетить 15 из 85 субъектов РФ, в том числе проехался с недельным турне по дальневосточным регионам.

География заграничных маршрутов главы кабмина по понятным причинам была сильно ограничена. В уходящем году он был с визитом только в Армении, Белоруссии и Казахстане, где собирались заседания Евразийского межправительственного совета. На этих площадках Мишустин проводил и двусторонние встречи с коллегами, а также с главами принимающих стран.

В целом же рабочие мероприятия Мишустина в 2020 году в подавляющем числе случаев проходили в ставшем привычным режиме видеоконференцсвязи.

Задачи на будущее

В июле было принято решение продлить сроки достижения национальных целей (сформированные на их основе национальные проекты были изначально рассчитаны до 2024 года), а 23 декабря обновленный Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года был принят за основу. Объем его финансирования на ближайшую трехлетку оценивается в 39 трлн рублей.

На ежегодной пресс-конференции глава государства подчеркивал, что эти "стратегические цели никуда не исчезли, они не откладываются, хотя коронавирусная инфекция внесла свои поправки". Путин напомнил: новое правительство как раз и формировалось под эти стратегические цели, и выразил уверенность, что оно этим задачам отвечает.

К марту 2021 года кабмин намерен завершить корректировку государственных программ в соответствии с обновленными целями развития и национальными проектами. Кроме того, правительство видит необходимость в ежегодном уточнении единого плана по достижению национальных целей, так как он должен быть гибким рабочим инструментом.

Сбывшиеся ожидания президента

Правительство Мишустина по итогам неполного первого года своей работы заслужило высокую оценку со стороны президента. Путин отметил, что кабмин действовал в экстраординарных, нештатных ситуациях, когда "сразу становится видно, кто чего стоит, на что способен на самом деле".

Обращаясь 24 декабря к членам правительства, глава государства заявил, что кабмин, несмотря на все трудности, обеспечил стабильность и устойчивость макроэкономических показателей, продолжил осуществление знаковых инфраструктурных проектов, создал новые стимулы, в том числе для поддержки жилищного строительства, развития туризма.

Над чем предстоит работать

Говорил президент и о недостатках работы правительства в 2020 году, в том числе связанных с тем, что оно осенью и в начале зимы допустило резкий рост цен на базовые продукты питания. "Уверен, все необходимые выводы уже сделаны. Подавляющее большинство коллег, хочу это подчеркнуть, показало высокую трудоспособность, управленческую эффективность и компетентность", - заявил глава государства.

10 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин жестко раскритиковал министерства за запоздалую реакцию на рост цен на продукты. Он поручил вице-премьерам, министрам и главам профильных ведомств принять меры для урегулирования цен и еженедельно отчитываться об этом.

Кроме того, президент критиковал работу правительства и в части проработки вопросов гармонизации законодательства в области физкультуры и спорта. Срок исполнения этих поручений истек еще в декабре 2019 года, и Мишустин жестко потребовал соблюдать исполнительскую дисциплину в кабмине. Как сообщал ТАСС источник в правительстве, позже Мишустин заявил о введении практики заслушивания докладов по исполнению затянувшихся поручений на заседаниях правительства.

Оценки на всех уровнях

В российском парламенте не раз позитивно отзывались о деятельности правительства в уходящем году, особенно на фоне вызовов пандемии. Так, председатель Госдумы Вячеслав Володин, подводя годовые итоги работы нижней палаты, отметил, что многие инициативы удалось реализовать благодаря эффективной работе правительства.

Спикер Госдумы Валентина Матвиенко называла незавидными те условия, в которых новое правительство начало работать. "Я даю исключительно положительную характеристику правительству, но это начало пути <...> То, как мы прошли острую стадию кризиса, считаю, что это огромная победа. Мы прошли очень достойно, очень уверенно", - говорила она в июле.

Президент "Опоры России" Александр Калинин также отметил, что уходящий год был беспрецедентным, "в такие моменты и проявляется степень взаимодействия - она существенно повысилась". Он высоко оценил решение Мишустина лично возглавить правительственную комиссию по развитию конкуренции и малого бизнеса, что значительно повысило ее статус.

Оценили деятельность премьера и граждане страны: опрос, проведенный ВЦИОМ в начале апреля, показал, что уже тогда большинство россиян (63%) считали достаточными меры, принятые правительством для предотвращения распространения коронавируса. Позитивную динамику рейтинга одобрения работы Мишустина и его правительства во время пандемии также демонстрировали другие опросы: в конце мая уровень доверия премьеру вырос с примерно 30% до почти 40%. А в конце декабря россияне, согласно очередному опросу ВЦИОМ, поставили премьера на почетное второе место в рейтинге политиков года. Он уступил в нем только президенту.