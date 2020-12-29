Песков сообщил, что пандемия не мешает общаться с Путиным

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Пандемия наложила отпечаток на организацию прямого общения с президентом, но серьезных ограничений из-за нее не появилось. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью для программы "Итоги года с Сергеем Шнуровым" на телеканале RTVI.

"Можно отсидеть карантин и общаться совсем близко, можно не сидеть вообще на карантине, а общаться на расстоянии пяти-шести метров. То есть никаких ограничений в общении с президентом не существует", - сказал Песков. Он добавил, что "телефон, та же видеоконференция - все средства связи никоим образом вас не ограничивают в общении".

При этом пресс-секретарь главы государства отметил, что существует эмоциональное отличие "в том плане, что, конечно, общаться лично чисто по-человечески комфортнее". "Но в содержательном плане никакой разницы нет. И, конечно, чуть-чуть накладывает отпечаток то, что нет таких массовых мероприятий, нет массовых мероприятий в ежедневном формате и так далее. То есть когда ты привыкаешь вот к этой жизни, когда бешеный темп с обширнейшей географией, <...> перейти из этого в нынешний формат - морально ощущаешь такую новизну, которой хорошо бы избежать", - признался Песков.

Тем не менее, по его словам, такова нынешняя реальность, и к ней приходится адаптироваться.