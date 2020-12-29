Песков назвал абсолютной ерундой предположения о бункере и одинаковых кабинетах для Путина

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг предположения о том, что у главы государства Владимира Путина есть некий бункер для работы и дубликаты кабинетов.

"Это ерунда. Все вот это ерунда абсолютная. Это такие, знаете, литературные экзерсисы", - сказал представитель Кремля в интервью для программы "Итоги года с Сергеем Шнуровым" на телеканале RTVI. Он предложил сфотографировать любую комнату с разных ракурсов, чтобы потом найти отличия.

"У президента [РФ Владимира Путина] построено очень много кабинетов. У президента есть кабинеты везде. И в разных городах мира", - отметил Песков. По его словам, Путин "работает при необходимости в любом из этих кабинетов". "Но ерунда все эти умозаключения о какой-то конспирации, о том, что кто-то скрывает, где находится президент, делает это сознательно. Какие-то эти все теории заговора - это все полная ерунда", - подчеркнул пресс-секретарь.

Говоря о том, как глава государства пользуется интернетом, Песков заметил, что Путин овладел этими навыками давно. "Я бы не сказал, что он такой пользователь продвинутый, нет, я не думаю. Но тем не менее все, что ему нужно, он в интернете смотрит", - заметил представитель Кремля.