Мишустин обсудил с премьером Алжира использование передовых вакцин от коронавируса

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил по телефону с главой правительства Алжира Абдельазизом Джеррадом борьбу с распространением коронавируса. Об этом сообщила во вторник пресс-служба российского кабмина.

"Была затронута тематика противодействия коронавирусной инфекции, включая использование передовых лекарственных препаратов и вакцин", - говорится в сообщении.

Главы правительств обсудили также актуальные вопросы российско-алжирского торгово-экономического сотрудничества, уделив особое внимание мерам по увеличению взаимного товарооборота и реализации новых совместных проектов в различных областях.

"Михаил Мишустин и Абдельазиз Джеррад также обменялись взаимными поздравлениями с наступающим Новым годом", - добавили в кабмине.