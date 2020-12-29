Матвиенко заявила, что политическая жизнь в 2021 году будет очень активная

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Выборы в Госдуму в 2021 году будут очень конкурентными, желающих влиять на власть и жизнь в стране будет гораздо больше. Об этом заявила в пятницу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я уверена, что эти выборы будут очень конкурентными", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24".

Она подчеркнула, что следующий год будет "политически активным". "Выборы в Государственную думу - это всегда большое политическое событие в стране. И интерес к этим выборам большой. И с учетом того, что и Государственная дума, и Совет Федерации получили дополнительные существенные, не декоративные, а дополнительные существенные полномочия, конечно, желающих попасть в Думу и таким образом влиять на власть, на жизнь в стране будет гораздо больше, потому что появилось больше инструментов такого влияния", - отметила спикер Совфеда.

Матвиенко также добавила, что в последние годы на политической карте страны "появились новые интересные молодые партии". "Мне кажется, что у них есть шансы. Это зависит от того, как они проведут выборную кампанию, у них есть шансы испытать себя на выборах в Госдуму и стать депутатами Госдумы. Очень хочется, чтобы это была борьба программ, борьба идей, а не просто голый популизм или критика вся и все, ничего не предлагая. Тогда у граждан будет реальный выбор", - уверена председатель СФ.

Она также рассказала, что план работы сенаторов на весеннюю сессию будет скорректирован с учетом послания президента, которое ожидается в начале года. "Мы ждем послания президента [Федеральному собранию], которое, как правило, в начале года, где будут перед Федеральным собранием выделены основные приоритеты. Мы уже план на весеннюю сессию составили, он, безусловно, будет дополнен с учетом послания. Главная задача, она определена главой государства, - это реализация национальных целей", - сказала Матвиенко.