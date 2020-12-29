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Захарова назвала заявление Борреля попыткой дискредитировать вакцины РФ от коронавируса

Официальный представитель МИД РФ констатировала, что "война вакцин" сопровождается потоком ложной или намеренно искаженной информации
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, сравнившего усилия России в борьбе с пандемией с деятельностью террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), является примером недобросовестной конкуренции в отношении российских вакцин от коронавируса. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Захарова констатировала, что набирающая обороты "война вакцин" сопровождается потоком ложной или намеренно искаженной информации. Однако, по ее словам, в Москве шокированы тем, что к этой практике присоединился глава европейской дипломатии. "В своем блоге на сайте Европейской внешнеполитической службы глава европейской дипломатии пытается проводить абсолютно неуместные параллели между усилиями России в борьбе с заболеванием и не имеющей никаких оправданий террористической активностью "Исламского государства", - сказала она. - Попутно Боррель, распространяя "фейковую информацию", демонизирует российские средства массовой информации и журналистов".

В этой связи Захарова отметила, что, призывая к противодействию манипуляциям в медиа, Боррель сам "демонстрирует явные симптомы заражения "инфодемией". "Риторику Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности не можем воспринимать иначе как попытку недобросовестной конкуренции, направленной против России и вакцин отечественной разработки, - подчеркнула она. - Требуем от Брюсселя объяснений своих вводящих аудиторию в заблуждение слов".

Теги
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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