Захарова назвала заявление Борреля попыткой дискредитировать вакцины РФ от коронавируса

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, сравнившего усилия России в борьбе с пандемией с деятельностью террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), является примером недобросовестной конкуренции в отношении российских вакцин от коронавируса. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Захарова констатировала, что набирающая обороты "война вакцин" сопровождается потоком ложной или намеренно искаженной информации. Однако, по ее словам, в Москве шокированы тем, что к этой практике присоединился глава европейской дипломатии. "В своем блоге на сайте Европейской внешнеполитической службы глава европейской дипломатии пытается проводить абсолютно неуместные параллели между усилиями России в борьбе с заболеванием и не имеющей никаких оправданий террористической активностью "Исламского государства", - сказала она. - Попутно Боррель, распространяя "фейковую информацию", демонизирует российские средства массовой информации и журналистов".

В этой связи Захарова отметила, что, призывая к противодействию манипуляциям в медиа, Боррель сам "демонстрирует явные симптомы заражения "инфодемией". "Риторику Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности не можем воспринимать иначе как попытку недобросовестной конкуренции, направленной против России и вакцин отечественной разработки, - подчеркнула она. - Требуем от Брюсселя объяснений своих вводящих аудиторию в заблуждение слов".