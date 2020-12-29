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Правительство сократило с семи до шести число заместителей министра труда

Ранее правительство объявило о том, что при реформе госаппарата под сокращение попадут 37 заместителей руководителей федеральных органов власти

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о сокращении максимального числа заместителей министра труда РФ с семи до шести. Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"Разрешить министерству труда и социальной защиты Российской Федерации иметь шесть заместителей министра, в том числе одного первого заместителя министра и одного статс-секретаря - заместителя министра, а также в структуре центрального аппарата до 13 департаментов по основным направлениям деятельности министерства", - говорится в постановлении.

В настоящий момент у главы Минтруда РФ Антона Котякова пять заместителей, в том числе один первый замминистра и один статс-секретарь.

Во вторник правительство России объявило о том, что при реформе госаппарата под сокращение попадут 37 заместителей руководителей федеральных органов власти. Всего же реформа коснется 45 министерств и ведомств, работу которых курирует кабмин.

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