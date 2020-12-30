Лавров и глава МИД ПНС Ливии обсудят укрепление мира в республике

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду встретится в Москве с главой МИД Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммедом Сиялой, который посетит российскую столицу с рабочим визитом.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны планируют обменяться мнениями о ситуации в Ливии и вокруг нее, а также обсудить усилия по укреплению режима прекращения боевых действий. В фокусе внимания будет находиться продвижение в республике политического процесса в соответствии с имеющимися соглашениями, а также повышение роли России в содействии скорейшему урегулированию. Москва является активным участником ливийского урегулирования как в многосторонних форматах, так и в двустороннем взаимодействии.

По следам переговоров с Турцией

Встреча с министром ПНС пройдет на следующий день после переговоров в Сочи Лаврова и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Две страны являются важными игроками в процессе ливийского урегулирования, а Анкара даже подписала меморандум о военном сотрудничестве с Триполи. Министры обсудили в том числе тему Ливии. Была выражена поддержка политическому процессу в стране, а также готовность и в дальнейшем совместно способствовать разрешению конфликта.

Как отмечал ранее Лавров, заявления о том, будто Россия поддерживает Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, а Турция - Фаиза Сарраджа, являются "чрезмерным упрощением" ситуации. Визит в Москву Сиялы - наглядная иллюстрация его слов о том, что Россия с самого начала поддерживала контакты со всеми без исключения противоборствующими сторонами, чтобы способствовать справедливому урегулированию.

Политический процесс в Ливии

Стороны ливийского конфликта 23 октября подписали в Женеве соглашение о постоянном прекращении огня. Затем по итогам форума ливийского политического диалога в Тунисе было решено назначить национальные выборы в стране на 24 декабря 2021 года. Активизация политического процесса в Ливии нашла положительный отклик в международном сообществе.

В то же время ливийским сторонам не всегда удавалось достичь компромисса по тем или иным вопросам. Во вторник Лавров отмечал, что в Ливии довольно долгое время нет боевых действий, но движение на политическом треке пробуксовывает. В связи с этим глава российской дипломатии призвал мировое сообщество содействовать ливийцам в преодолении недоверия и нахождении компромиссных решений. Положительным моментом в реализации договоренностей стал обмен пленными между ЛНА и ПНС, проведенный 25 декабря.

Также сохраняется неясность с кандидатурой спецпосланника генсекретаря ООН по Ливии. 22 декабря стало известно, что ранее выдвинутый на эту должность болгарский дипломат Николай Младенов отказался от нее по личным причинам. Лавров по итогам переговоров с Чавушоглу вновь подчеркнул, что Россия выступает за назначение нового посланника "самым срочным образом", поскольку это поможет активизировать работу на данном направлении.

Двусторонняя повестка

Лавров, как ожидается, обсудит с коллегой из ПНС двустороннюю повестку. Российский министр ранее подчеркивал, что РФ заинтересована в возобновлении "всех направлений двустороннего сотрудничества с Ливией, в том числе межпарламентских обменов". Одной из тем обсуждения может стать противодействие новой коронавирусной инфекции. Например, по итогам ноябрьских контактов российские парламентарии уже выразили готовность оказать Ливии содействие в преодолении последствий пандемии.

Важной темой контактов РФ и Ливии является нефтяной рынок. ЛНА и ПНС удалось достичь договоренностей, которые будут способствовать возобновлению деятельности нефтяной отрасли страны. В декабре президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил ТАСС, что "Татнефть" изучает возможность запуска работы по четырем геологоразведочным блокам в Ливии. В свою очередь, Лавров выражал надежду, что справедливое распределение нефтяных доходов в республике поспособствует улучшению обстановки в стране.

Россия и ПНС Ливии недавно продемонстрировали способность решать двусторонние вопросы. В декабре из Ливии домой вернулись задержанные полтора года назад граждане РФ Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Их обвиняли в том числе во вмешательстве во внутренние дела республики. Российская сторона находилась в постоянном контакте со структурами ПНС относительно их судьбы.