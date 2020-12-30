Лавров: судьбу Белоруссии должен решать народ этой страны, а не западные кураторы

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российская сторона убеждена, что судьбу Белоруссии должен решать исключительно народ этой республики и его законные представители. Об этом в интервью ТАСС заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Внешнее вмешательство во внутренние дела государств ближнего зарубежья началось не вчера. Достаточно вспомнить поддержанный Вашингтоном и Брюсселем в феврале 2014 года государственный переворот и вооруженный захват власти на Украине. В уходящем году аналогичный сценарий цветной революции пытались применить в Белоруссии", - подчеркнул глава дипведомства.

По его словам, в Москве неоднократно убеждались, что "в погоне за геополитической выгодой западные коллеги легко жертвуют стабильностью целых государств, вносят межнациональный разлад, ссорят братские народы". "Разделяй и властвуй" - вот постулат, используемый историческим Западом", - добавил Лавров.

"Исходим из того, что судьбу Белоруссии будет решать именно белорусский народ и его легитимные представители, а не самозванцы и их западные кураторы", - отметил министр.

В Белоруссии уже несколько месяцев проходят массовые акции несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12%. Она не признала результаты волеизъявления и вскоре покинула страну. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, власти требуют прекратить акции.