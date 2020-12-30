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Лавров надеется, что в Киргизии перед выборами сделали выводы из октябрьских событий

Досрочные выборы президента в республике назначены на 10 января 2021 года

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что все политические силы Киргизии перед предстоящими в январе выборами сделают должные выводы из октябрьских событий и проявят ответственность за судьбу страны. Об этом в интервью ТАСС заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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"10 января 2021 года в Киргизии состоятся досрочные президентские, а весной - повторные парламентские выборы. Уверены: из октябрьских событий киргизские друзья сделали должные выводы и все политические силы проявят ответственность за судьбу своей страны", - подчеркнул он.

В ночь на 6 октября в Киргизии произошли массовые беспорядки с участием представителей партий, которые по итогам голосования не вошли в состав парламента. ЦИК отменил итоги выборов. В отставку ушли спикер Дастанбек Джумабеков, премьер Кубатбек Боронов и президент Сооронбай Жээнбеков. И. о. главы государства и новым руководителем правительства был избран Садыр Жапаров. Досрочные выборы президента в стране назначены на 10 января 2021 года.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКиргизияРоссия
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