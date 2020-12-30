Лавров: Запад мешает борьбе с пандемией в "неугодных" странах

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Страны Запада пытаются воспользоваться пандемией для "наказания неугодных правительств", не откликаясь на призывы хотя бы временно отменить часть санкций, которые осложняют эпидемическую обстановку в соответствующих государствах. Об этом в интервью ТАСС заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Россия в 2020 году, отметил глава МИД, помогала пострадавшим от пандемии странам - как в двусторонних форматах, так и по линии многосторонних структур - и готова к дальнейшему сотрудничеству для преодоления последствий общего бедствия. "В этом, кстати, наше отличие от ряда западных государств, которые не только пытаются политизировать сугубо гуманитарную тематику борьбы с коронавирусной инфекцией, но и воспользоваться пандемией для наказания неугодных правительств, игнорируя призывы ООН хотя бы временно отменить часть односторонних рестрикций, осложняющих санитарно-эпидемиологическую ситуацию в соответствующих странах", - отметил Лавров.

"В этой связи представляется логичным, что, несмотря на сложную обстановку, в уходящем году нам удалось развивать и наращивать дружественное сотрудничество с подавляющим большинством государств мира по самому широкому спектру вопросов. Среди них наши союзники, единомышленники и партнеры по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, БРИКС, ШОС", - добавил министр.

В то же время Лавров подчеркнул, что сила России заключается в ее миролюбивом, предсказуемом внешнем курсе и готовности к взаимоуважительной работе со всеми партнерами. "Мы не играем в геополитические игры с "нулевой суммой", не мыслим архаичными концепциями сфер влияния. Наоборот, на практике реализуем тезис о том, что эффективно решить масштабные трансграничные проблемы можно лишь объединившись, на принципах солидарности", - добавил он.

При этом Россия остается открытой к диалогу с западными коллегами при условии их отказа от "менторства, от политики шантажа и ультиматумов", указал глава российского МИД. "От этого выиграют и наши с ними отношения, и международная безопасность, и стабильность в целом", - резюмировал Лавров.