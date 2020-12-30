Путин подписал закон о признании иноагентами политобъединений и физических лиц

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании деятельности иностранных агентов, к которым будут отнесены незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Также к иноагентам будут причислены физические лица, которые на средства зарубежного происхождения занимаются политической деятельностью в интересах иностранных источников либо ведут целенаправленный сбор сведений в области военной или военно-технической деятельности РФ, если такие данные "при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности РФ".

Такие политобъединения и физлица будут обязаны подать заявление о включении их в список иноагентов, после чего регулярно отчитываться в Минюсте РФ о своей деятельности, предоставляя данные о расходовании и использовании денежных средств и имущества, полученных от иностранных источников. Физлица-иноагенты не могут занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также не могут быть допущены к государственной тайне.

Основанием для признания иноагентом могут послужить такие формы политической деятельности, как проведение митингов и публичных дебатов, распространение мнений о госполитике, действия, направленные на получение определенного результата на выборах или референдуме, участие в наблюдении за выборами или в деятельности политических партий, если они проводятся в интересах иностранных источников. Одновременно в законе говорится, что к такой политической деятельности не может быть причислена деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, социальной поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного и животного мира, а также благотворительная деятельность.

Перечень иноагентов будет размещаться в открытом доступе в интернете. СМИ должны будут указывать статус иностранного агента в публикациях о них, но это требование не будет распространяться на публикации интернет-пользователей, в том числе блогеров. Кроме того, маркировать свои материалы должны будут сами физлица-иноагенты, а также учредители, члены, участники и руководители политобъединений и НКО-иноагентов.