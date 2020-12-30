Госдума в 2020 году приняла больше законов прямого действия

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Количество законов прямого действия, принятых Госдумой в 2020 году, увеличилось по сравнению с предыдущим годом, в нижней палате виден серьезный уровень консолидации. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Нам важно принимать как можно больше законов прямого действия. В этом году таких законов 67,5% от 553 принятых. В прошлом году этот показатель составлял 60%, то есть рост достаточно серьезный, но нам есть к чему стремиться, останавливаться нельзя", - сказал спикер в интервью, которое вышло в среду.

Володин заметил, что необходимы и рамочные законы, "но их должно быть намного меньше". "Поэтому наша задача - качественно идти через принятие законов прямого действия", - добавил он.

Кроме того, продолжил спикер, "в течение уходящего года и предыдущего уровень поддержки всеми фракциями принимаемых законов составил 80%". "Это очень высокий показатель консолидации, речь идет о том, когда все фракции поддерживают законопроект", - пояснил он. По словам Володина, это говорит о поддержке выносимых на обсуждение решений "представителями общества независимо от политических пристрастий, независимо от партийных программ", потому что они направлены на решение проблем граждан, на защиту интересов страны. "А что касается дискуссии, то она в любом случае проходит", - заверил политик.

Володин заметил, что ряд важных законов, в том числе о комплексном развитии территорий и о бюджете, был принят без консолидации фракций на уровне 80%. "У нас много решений, где мы расходимся в позиции, но на то и парламент", - резюмировал председатель Госдумы.