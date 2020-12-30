Госдума в 2020 году приняла 122 закона по социальной тематике

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Госдума в 2020 году приняла 122 закона социальной направленности, это примерно каждый пятый документ из общего объема принятых за этот период законов. Об этом сообщил в среду спикер нижний палаты парламента Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Пандемия нас заставила переформатировать повестку, которая изначально планировалась к рассмотрению. Мы должны были принять законы по защите наших граждан, расширить полномочия правительства, чтобы оно в оперативном режиме более эффективно принимало решения. Таких законов у нас было 37 за ушедший год. А всего, если брать социальную тематику, таких законов 122, немногим более 20% от общего объема принятых законов", - рассказал он.

Ранее Володин сообщал, что всего в 2020 году Госдума приняла 553 закона (в 2019 году - 530).