{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума в 2020 году приняла 122 закона по социальной тематике

Ранее спикер нижний палаты парламента сообщал, что всего в 2020 году Госдума приняла 553 закона

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Госдума в 2020 году приняла 122 закона социальной направленности, это примерно каждый пятый документ из общего объема принятых за этот период законов. Об этом сообщил в среду спикер нижний палаты парламента Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Пандемия нас заставила переформатировать повестку, которая изначально планировалась к рассмотрению. Мы должны были принять законы по защите наших граждан, расширить полномочия правительства, чтобы оно в оперативном режиме более эффективно принимало решения. Таких законов у нас было 37 за ушедший год. А всего, если брать социальную тематику, таких законов 122, немногим более 20% от общего объема принятых законов", - рассказал он.

Ранее Володин сообщал, что всего в 2020 году Госдума приняла 553 закона (в 2019 году - 530).

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
Москва расширяет список британских граждан, которым запрещен въезд в Россию
Читать полностью