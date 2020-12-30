Посол Британии в Москве прибыла в здание МИД России

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт прибыла в здание МИД РФ на Смоленской площади, сообщает корреспондент ТАСС.

Ожидается, что темой беседы в министерстве станет ситуация вокруг введенных британскими властями санкций в связи с инцидентом с Алексеем Навальным.

Броннерт, заходя в МИД, от комментариев журналистам отказалась.

Как ранее сообщили источники ТАСС, дипломату объявят о расширении списка британцев, для которых будет закрыт въезд в Россию. Эти меры должны стать зеркальным ответом Москвы на введение Лондоном в октябре санкций в отношении шести граждан России.