Лавров: Россия готова оказывать максимальное содействие Ливии в решении ее проблем

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Россия готова оказывать максимальную помощь Ливии в целях национального примирения в этой стране. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммедом Сиялой.

Глава МИД РФ отметил, что сейчас ливийцам предстоит сделать исторический выбор в пользу прекращения братоубийственной междоусобицы, национального примирения и совместного строительства стабильного государства.

"Россия искренне заинтересована в том, чтобы оказать максимальное содействие в решении всех проблем вашей страны. Сегодня мы обсудим усилия, которые предпринимаются международным сообществом в поддержку ливийцев, нам очень важны ваши оценки тех шагов, которые необходимо дополнительно предпринять", - подчеркнул Лавров.

В Ливии несколько лет параллельно существуют два органа исполнительной власти - ПНС Фаиза Сарраджа в Триполи и временный кабинет, пользующийся поддержкой парламента и ЛНА. Хафтар начал в апреле 2019 года наступление на Триполи, в ответ столичный кабмин мобилизовал все подконтрольные ему формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней меморандума о военном сотрудничестве. После этого при активной поддержке Анкары ему удалось вернуть контроль над рядом захваченных хафтаровцами территорий.