Чижов: задача РФ не продать "Спутник V" в ЕС, а обеспечить вакцинацию российских граждан

БРЮССЕЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Россия не ставит перед собой задачу продвинуть собственную вакцину "Спутник V" от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 на рынок ЕС, главная цель - обеспечить бесплатную вакцинацию российского населения. Об этом заявил в интервью ТАСС в среду постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"По "Спутнику V" мы на политическом уровне никаких разговоров ни с евроструктурами, ни с отдельными странами ЕС не инициируем. У нас нет такой необходимости или потребности. Главная задача для России - обеспечить бесплатной вакциной население Российской Федерации. Далеко не простая, кстати, задача, поскольку производственная база столь специфического продукта не резиновая", - подчеркнул он.

"Именно поэтому, когда другие страны, будь то Сербия или Аргентина, выражают интерес, Москва говорит: "Пожалуйста, мы предоставим технологию, дадим пробную партию, налаживайте производство на своей базе", - продолжил он.

"В принципе наша философия такова, что мы не рассматриваем вакцину как источник прибыли. Конечно, если мы будем ее поставлять за границу, то за деньги. Но в России, для российских граждан вакцинация будет бесплатной. Все остальное - предмет дальнейших договоренностей", - подчеркнул он.

Европейский выбор

Российский постпред напомнил, что из 27 стран ЕС пока закупить "Спутник V" решилась только Венгрия, которая и "так имеет в ЕС репутацию бунтаря". "Интерес Будапешта к "Спутнику V" породил в Брюсселе сначала недоуменную, затем раздраженную реакцию. Но в итоге Еврокомиссия была вынуждена признать, что в критической ситуации Венгрия имеет право использовать эту вакцину. Хотя при этом ей не дадут права ни продавать, ни передавать российскую вакцину другим странам ЕС", - рассказал он.

"Официальная позиция Еврокомиссии была такая: "Мы ориентируемся на европейскую вакцину". В итоге сейчас в ЕС сертифицированы только американская Pfizer ("Пфайзер" - прим. ТАСС) и на подходе Moderna ("Модерна" - прим. ТАСС). Тоже американская. Хотя надо сказать, что производственные площади этих компаний действительно находятся на территории государств ЕС", - продолжил Чижов.

Комментируя планы компании AstraZeneca изучить совместное применение своей вакцины со "Спутником V", Чижов отметил: "Это будет зависеть от самой AstraZeneca. Если они хотят, пусть добиваются. Мы никого ни о чем просить не собираемся".

К настоящему моменту Еврокомиссия подписала контракты на предзаказ вакцин от коронавируса с шестью западными компаниями. Если все они смогут завершить разработку вакцин и вывести их на рынок, ЕС сможет рассчитывать закупить до 2 млрд доз на 450 млн своего населения в течение ближайших нескольких лет. С 26 декабря в ЕС началась пробная вакцинация препаратом Pfizer, широкая вакцинация населения стартует не раньше весны, когда удастся произвести нужный объем препарата.