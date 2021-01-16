Медведев назвал масштабными нарушения закона на выборах президента США

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что на выборах президента США имели место масштабные нарушения и это вряд ли соответствует нормам демократии, которые Вашингтон навязывает другим странам. Такую точку зрения он выразил в статье, опубликованной в субботу на сайте ТАСС.

"Весьма масштабны выявляемые нарушения электорального законодательства [на выборах президента США]", - подчеркнул он. "Все это едва ли соответствует тем нормам демократии, которые Вашингтон высокомерно навязывает другим странам", - добавил зампред Совбеза РФ.

Поясняя свою позицию, Медведев напомнил, что в США до сих пор нет стандартных процедур регистрации, определения личности избирателя, оформления и подачи бюллетеня. По его словам, выявленные в ряде штатов факты превышения числа избирателей над численностью населения с правом голоса во многом связаны с тем, что в США нет понятия внутреннего паспорта либо какого-то аналога регистрации по месту жительства, а при отъезде люди часто не удаляют себя из списков избирателей. "Кроме того, не раз выяснялось, что за кого-то из кандидатов проголосовали уже давно умершие избиратели", - добавил он.

По словам Медведева, наиболее острая ситуация сложилась вокруг массового голосования по почте, которое принесло Джозефу Байдену объявленный перевес при подсчете бюллетеней. "Речь идет даже не о том, что демократы, ссылаясь на пандемию, создали спорную возможность учесть голоса инертной части своего электората, - заметил он. - Их призыв состоял в том, чтобы интенсивнее использовать процедуру голосования по почте, которая в предыдущие кампании активно применялась только в ряде штатов. По мнению Дональда Трампа, это привело к созданию условий для неконтролируемых махинаций".

Зампред Совбеза РФ также напомнил, что представители США постоянно заявляют на площадке ОБСЕ о том, что государства - участники организации обязаны выполнять рекомендации Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека по итогам наблюдения за выборами. "Сами же США не выполняют эти рекомендации, грубо нарушая положения п. 8 Документа Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ 1990 года и ст. 25 Хартии европейской безопасности 1999 года, содержащие обязательства приглашать наблюдателей для мониторинга национальных выборов", - отметил он.

"Длительное оспаривание результатов выборов в судах (а в конечном счете - избрание там президента) - это еще один факт, подтверждающий неэффективность и устарелость такой избирательной системы", - заключил Медведев. Он напомнил, что на выборах в 2000 году голоса, поданные за Джорджа Буша - младшего и его оппонента демократа Альберта Гора в штате Флорида, много раз пересчитывались. "Точку поставил Верховный суд, постановив прекратить многократные пересчеты голосов, что означало победу Буша-младшего, хотя в США до сих пор есть немало тех, кто не верит в правомерность того решения, - отметил зампред Совбеза РФ. - Но тогда ситуация быстро стабилизировалась благодаря вовремя достигнутому консенсусу между республиканцами и демократами".