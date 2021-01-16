Медведев назвал блокировку Трампа в соцсетях оголтелой цензурой и цифровым тоталитаризмом

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Блокировка аккаунтов президента США Дональда Трампа и его сторонников в социальных сетях является проявлением оголтелой цензуры и цифрового тоталитаризма. Такое мнение высказал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в опубликованной на сайте ТАСС статье.

На эту тему От штурма Капитолия сторонниками Трампа до признания Конгрессом победы Байдена. Хронология

Он подчеркнул, что социальные сети развязали против действующего американского президента информационную войну без правил. Медведев при этом уверен, что и в случае полного ухода Трампа из политики и уничтожения его "цифрового следа" раскол в умах американцев останется. По мнению замглавы СБ РФ, устаревшая американская система выборов привела к обострению до предела важнейшего вопроса, касающегося беспрецедентной роли в публичной политике социальных сетей и новых медиа, а соответственно и частных IT-компаний, которым они принадлежат. Информационная война против Трампа По словам Медведева, в отличие от обычных американских СМИ, деятельность которых регулируется законами и которые, даже поддерживая того или иного кандидата, все же транслировали высказывания его оппонента, социальные сети находятся вне специального регулирования и работают на основе пользовательских соглашений.

На эту тему Противостояние Дональда Трампа и соцсетей. Как президент США лишился своих аккаунтов

"И вот они-то и развязали информационную войну без правил! Причем войну против одного лица", - подчеркнул Медведев. Он напомнил, что в период подсчета голосов после выборов в США публикации Трампа в Twitter были сначала маркированы как неблагонадежный контент, затем скрыты для чтения, а после событий в Капитолии произошла блокировка аккаунтов президента США во всех соцсетях, где общее число его подписчиков составляло порядка 200 млн человек. "И это несмотря на то, что посты, которые привели к блокировке Трампа, мало чем отличаются от его риторики последних недель", - заметил Медведев, добавив, что вслед за Трампом блокируют и аккаунты его сторонников на самых разных платформах, "которые раньше воспринимались как площадки для полноценной дискуссии". Диктат IT-гигантов "Для Америки, да и для всего мира, подобная корпоративная цензура на подобном уровне - явление действительно экстраординарное. Возникает вопрос, кто эти высшие судьи, решившие, что могут по своей воле, по одним только им ведомым правилам, а, по сути, из-за своих политических пристрастий, лишить возможности президента страны общаться с многомиллионной аудиторией?" - продолжил Медведев. По его словам, "хорош или нет Трамп, но он гражданин своей страны, да еще и должностное лицо, которому доверяет практически половина американцев".

На эту тему "Спастись от цензуры". Как республиканцы в США ищут новую свободу слова