Медведев объяснил, почему проблемы США не выгодны России

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Проблемы США не выгодны России, поскольку они создают общие волны нестабильности в мире. Такое мнение высказал замглавы Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в опубликованной в субботу на сайте ТАСС статье.

"Мы не хотим проблем США, - заметил он. - Причем по практическим причинам: такие проблемы создают общие волны нестабильности, которые захлестывают и нас".

При этом Медведев уверен, что проблемы США, в том числе в избирательной системе, могут быть решены только самими американцами. Однако для этого необходимо хорошее управление страной, добавил замглавы СБ РФ.

"Один из отцов - основателей США Томас Джефферсон справедливо отмечал, что "все искусство управления состоит в искусстве быть честным", - указал Медведев. - Любые выборы - важнейшая проверка такой честности".