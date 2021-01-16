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Медведев объяснил, почему проблемы США не выгодны России

Такие проблемы создают общие волны нестабильности, отметил замглавы Совета безопасности РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Проблемы США не выгодны России, поскольку они создают общие волны нестабильности в мире. Такое мнение высказал замглавы Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в опубликованной в субботу на сайте ТАСС статье.

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"Мы не хотим проблем США, - заметил он. - Причем по практическим причинам: такие проблемы создают общие волны нестабильности, которые захлестывают и нас".

При этом Медведев уверен, что проблемы США, в том числе в избирательной системе, могут быть решены только самими американцами. Однако для этого необходимо хорошее управление страной, добавил замглавы СБ РФ.

"Один из отцов - основателей США Томас Джефферсон справедливо отмечал, что "все искусство управления состоит в искусстве быть честным", - указал Медведев. - Любые выборы - важнейшая проверка такой честности".

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