Медведев: мировое сообщество платит слишком большую цену за нежелание США меняться

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Мировое сообщество уже сейчас платит слишком большую цену за нежелание Соединенных Штатов меняться и начинать реформу устаревшей электоральной системы. Такое мнение выразил замглавы Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в опубликованной в субботу на сайте ТАСС статье.

По его мнению, внутренние потрясения в США, в том числе связанные с устаревшей избирательной системой, приводят к непредсказуемости действий страны на мировой арене и ее токсичности даже для союзников и создают общие волны нестабильности. "Мировое сообщество при этом уже сейчас платит слишком большую цену за нежелание США меняться", - заметил Медведев.

Он обратил внимание на то, что только сами американцы могут решить, "нужно ли им оставить в стороне свой национальный эгоизм и начать реформу электоральной системы, а вместе с ней и реформу политической жизни". "Пока реального движения к этому нет, - резюмировал замглавы Совбеза РФ. - Нет даже намеков на желание что-то изменить".