Медведев: Байден в экономической политике может действовать по принципу "не как у Трампа"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден при выстраивании своей экономической политики может начать руководствоваться принципом "главное, чтобы не как у Трампа". Такое мнение выразил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в опубликованной в субботу на сайте ТАСС статье.

"<...> Гораздо больший интерес представляет то, какой будет экономическая политика Джозефа Байдена. А эта политика зачастую формируется исходя из тезиса "главное, чтобы не как у Трампа", - написал Медведев.

По его мнению, здесь прослеживается "некая эстафета": 45-й президент США Дональд Трамп "без тени сомнения и по "всем азимутам" отменял решения Барака Обамы, как 44-го президента".

Замглавы Совбеза РФ подчеркнул, что развитие собственной правовой и политической системы - суверенный выбор самого государства, хотя многие страны, и прежде всего США, пытаются предъявить миру свою модель развития как наиболее эффективную. Он добавил, что всякая правовая и политическая система не является монументом "классической" демократии, которая постоянно развивается и совершенствуется. "Вопрос в адекватности и своевременности тех моделей, которые предлагаются взамен утративших свой прогрессивный потенциал. И здесь необходимо сочетание здорового консерватизма с актуальными новеллами", - считает Медведев. "При этом опасно как искусственное подмораживание политико-правовых реалий, так и постоянное экспериментирование с ними", - подчеркнул он, заметив, что на постсоветском пространстве есть примеры и того, и другого - когда форма правления в государстве один раз в два-три года меняется с президентской на парламентскую.

Медведев отметил, что многие страны интересуются вопросом о преемственности международного курса столь важного игрока, как США. "По итогам выборов 2016 года пошатнулась вековая традиция преемственности администраций, особенно в вопросах внешней политики. И в этот раз от итогов выборов зависит позиция США по целому ряду ключевых вопросов. Где теперь ожидается изменение направления политики на противоположное, то есть возращение к подходам, характерным для администрации Б. Обамы и предшествующих президентов?" - задался вопросом замглавы Совбеза РФ.

В качестве иллюстрации различий в подходах он привел борьбу с коронавирусом. "Противоположность взглядов кандидатов в 2020 году на опасность COVID-19 привела к тому, что одним из основных краткосрочных исходов выборов станет расширение охвата и жесткости мер, вводимых США из-за пандемии. От этого зависит не только жизнь и здоровье американцев, но и благополучие граждан в соседних странах, а также в странах-союзниках, - пояснил Медведев. - Трагикомичной стала даже поляризация на уровне граждан, когда по наличию или отсутствию маски можно с большой долей уверенности сказать, за какую партию голосовал конкретный избиратель".