Медведев: новая администрация США может сохранить торговые ограничения в отношении Китая

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Новая администрация США при конъюнктурной необходимости может сохранить торговые ограничения в отношении Китая. Такое мнение выразил замглавы Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в опубликованной в субботу на сайте ТАСС статье.

Трамп против TikTok. Как США и Китай борются за технологическое лидерство

Говоря о последних выборах президента США, он заметил, что даже в вопросе взаимодействия с Китаем кандидаты смогли занять в целом противоположные позиции, хотя оба и разделяют мнение, "что КНР - это главный конкурент Америки". Как указал Медведев, в рамках предвыборной кампании риторика [Джозефа] Байдена по Китаю была "значительно более миролюбивой в сравнении с обещаниями и действиями [Дональда] Трампа".

"Однако при конъюнктурной необходимости и в новых условиях могут сохраниться введенные администрацией Трампа торговые ограничения", - добавил он.

По словам замглавы Совбеза России, "опыт поправки Джексона - Вэника и других санкционных законов показывает, что такие ограничения могут сохраняться долгое время даже после исчезновения самой причины их введения".