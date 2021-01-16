Медведев: слово "консенсус" исчезло из словаря политического истеблишмента США

В свой статье он упомянул о множестве нарушений и спорных моментов в практике проведения американских президентских выборов в 2000, 2016 и 2020 годах.

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Перекосы избирательной системы США привели к исчезновению слова "консенсус" из словаря политического истеблишмента страны. Такое мнение выразил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в опубликованной в субботу на сайте ТАСС статье.

"Колоссальные издержки такой избирательной системы привели сегодня к тому, что слово "консенсус" практически исчезло из словаря политического истеблишмента США", - заявил Медведев. Он добавил, что "еще совсем недавно даже в кошмарном сне никто не мог себе представить, что все эти партийные противоречия породят нападение на Капитолий, первый камень в основание которого заложил первый президент США Джордж Вашингтон".

"Атака демонстрантов, поддерживающих Дональда Трампа, когда конгресс подсчитывал голоса выборщиков, не только повергла в шок мировые правительства, но и привела к кровопролитию в стране, которая еще совсем недавно многими почиталась образцом демократии для всего мира", - отметил замглавы Совбеза РФ.

По его словам, прежде "невозможно было поверить, что из США в прямом эфире на весь мир транслируются события, которые так отчетливо напоминают украинский майдан и иные цветные революции, происходившие последние годы в самых разных странах, не исключая и страны постсоветского пространства".