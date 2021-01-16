Медведев: выборы в США могут стать триггером серьезных изменений в мире

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президентские выборы в США могут стать триггером существенных изменений в мировом развитии, оказать серьезное влияние на институты международного права и глобальную систему безопасности. Такое мнение выразил замглавы Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в опубликованной в субботу на сайте ТАСС статье.

По его мнению, последние выборы в этой стране представляют особый интерес в контексте влияния на ситуацию в мире. Он заметил, что достоинства и издержки избирательной системы США могли бы считаться сугубо внутренним делом этой страны, "если бы не одно "но".

"Выборы в этой стране, особенно когда власть переходит от одной политической силы к другой, могут стать триггером очень существенных изменений в мировом экономическом развитии, оказать серьезное влияние на сложившиеся институты международного права и глобальную систему безопасности", - считает замглавы Совбеза России.

По его словам, принято считать, что крупнейшие экономики оказывают "масштабное влияние на политическое и социальное развитие других стран". Кризисы, периодически происходящие в них, воздействуют на мировую экономику, а по цепочке - на региональные и страновые экономики, на политические системы зависимых от этого воздействия государств, указал Медведев.

"Но при этом часто упускают из виду, что и отдельные политические события, например выборы, способны спровоцировать серьезные кризисы в других странах", - заметил он. Как считает замглавы Совбеза России , это особенно актуально, если речь идет о государствах, "непосредственно влияющих на фундаментальные мировые процессы".

"Многие высшие американские руководители не раз, в том числе и мне лично, говорили, что "да, наша система не идеальна, но мы к ней привыкли, и нам так удобно", - добавил Медведев. При этом он заметил, что всему миру становится "неудобно" работать с такой страной, так как США превращаются в непредсказуемого партнера. "И вот эта непредсказуемость - совсем небезразлична другим государствам, региональным и военно-политическим объединениям. Было бы очень неплохо, если бы политический истеблишмент США осознал эту ответственность", - резюмировал замглавы СБ РФ.