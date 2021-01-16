Медведев: граждане США поставили под сомнение способность обеспечить честное голосование

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Граждане США по итогам последних президентских выборов в стране сами поставили под сомнение способность страны обеспечить честное и прозрачное волеизъявление народа. Такое мнение выразил замглавы Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в опубликованной в субботу статье на сайте ТАСС.

"Сами граждане поставили под сомнение соответствие США главному критерию демократии - способности государства обеспечить честное и прозрачное волеизъявление народа в целом", - подчеркнул он, говоря о сложившейся там ситуации с президентскими выборами и последовавшими за ними беспорядками.

Как заметил Медведев, эта проблема для США сегодня стоит очень остро. Он указал, что страна расколота на два лагеря, а линия разлома "пролегает между носителями разных ценностных ориентаций" и отражается на "электоральном выборе в пользу республиканцев либо демократов".

"Так, явственно обозначились ценностные противостояния между консервативной Америкой и сторонниками пересмотра традиционалистских установок, между "законопослушной" Америкой и готовыми на активный уличный протест, между занятыми в высокотехнологичных отраслях и теми, кто остается за бортом технологической революции", - пояснил замглавы Совбеза России.

Кроме того, в период предвыборной гонки на поверхность вышли и противоречия между федеральным центром и руководством ряда штатов и городских администраций, добавил Медведев. "Обвинения в превышении центром своих полномочий в использовании силы для подавления уличных беспорядков указывают на трещины в системе американского федерализма, которые центральная власть (независимо от ее партийной принадлежности) предпочитает по возможности замалчивать", - отметил он.

Беспорядки в Вашингтоне

6 января сторонники республиканца Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс США, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. Демократы в Конгрессе обвинили нынешнего хозяина Белого дома в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии. Палата представителей Конгресса проголосовала за импичмент республиканца, приняв резолюцию соответствующего содержания.

В знак протеста против действий Трампа и беспорядков на Капитолийском холме, в ходе которых погибли несколько человек, ряд чиновников американской администрации подал в отставку. Среди них были в том числе два министра - транспорта и образования. Инаугурация Байдена и Харрис состоится 20 января.