Эксперт считает, что ни Россия, ни США не вернутся к Договору по открытому небу

"Я думаю, что возврат России в договор крайне маловероятен. Если вдруг США вернутся в договор, то Россия, может быть, и подумает. Но не факт, что США вернутся. Скорее всего, этого не произойдет. Поэтому, мне кажется, не стоит ожидать возобновления этого договора", - сказал он.

По мнению Тимофеева, выход российской стороны из договора "закономерен и оправдан", ведь Москва исходит из того, что возникает асимметричная ситуация, когда у нее не будет возможности наблюдать за территорией США, а США смогут получать информацию от своих союзников по НАТО. Эксперт пояснил, что при продолжении участия в договоре для России сохранялась возможность инспектировать важный для нее европейский театр, однако при таком раскладе Россия утрачивала те привилегии, которые у нее были ранее.

"Теперь, когда решение принято, мы потеряем возможность проводить инспекции наших западных партнеров, но они тоже потеряют такую возможность. И та, и та сторона считают, что смогут делать это иными способами. Договор по открытому небу был результатом растущего доверия между сторонами. Сейчас его прекращение показывает, что уровень доверия падает", - подчеркнул аналитик.

Тимофеев отметил, что с выходом России и США из Договора по открытому небу документ теряет весь свой смысл. "По сути, его судьба предрешена - он умрет", - резюмировал он.