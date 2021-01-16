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Выход России из Договора по открытому небу

Эксперт считает, что ни Россия, ни США не вернутся к Договору по открытому небу

Программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай" Иван Тимофеев отметил, что выход российской стороны из договора "закономерен и оправдан"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Возвращение России и США в Договор по открытому небу (ДОН) крайне маловероятно, судьба документа по сути предрешена. Такое мнение выразил в субботу ТАСС программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай", доцент кафедры политической теории МГИМО МИД РФ Иван Тимофеев.

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"Я думаю, что возврат России в договор крайне маловероятен. Если вдруг США вернутся в договор, то Россия, может быть, и подумает. Но не факт, что США вернутся. Скорее всего, этого не произойдет. Поэтому, мне кажется, не стоит ожидать возобновления этого договора", - сказал он.

По мнению Тимофеева, выход российской стороны из договора "закономерен и оправдан", ведь Москва исходит из того, что возникает асимметричная ситуация, когда у нее не будет возможности наблюдать за территорией США, а США смогут получать информацию от своих союзников по НАТО. Эксперт пояснил, что при продолжении участия в договоре для России сохранялась возможность инспектировать важный для нее европейский театр, однако при таком раскладе Россия утрачивала те привилегии, которые у нее были ранее.

"Теперь, когда решение принято, мы потеряем возможность проводить инспекции наших западных партнеров, но они тоже потеряют такую возможность. И та, и та сторона считают, что смогут делать это иными способами. Договор по открытому небу был результатом растущего доверия между сторонами. Сейчас его прекращение показывает, что уровень доверия падает", - подчеркнул аналитик.

Тимофеев отметил, что с выходом России и США из Договора по открытому небу документ теряет весь свой смысл. "По сути, его судьба предрешена - он умрет", - резюмировал он.

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