Умер посол России в ОАЭ Сергей Кузнецов

ТАСС, 17 января. Посол Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах Сергей Кузнецов умер в субботу на 68-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщила дипмиссия РФ на своей странице в Facebook.

"Посольство с глубоким прискорбием сообщает, что 16 января 2021 г. в Москве на 68-м году жизни скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах Сергей Николаевич Кузнецов. Коллектив посольства глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной С. Н. Кузнецова и выражает самые искренние соболезнования его родным и близким", - говорится в сообщении.

Кузнецов занимал должность посла России в ОАЭ с 2019 года, а на дипломатической службе состоял с 1985 года. В разное время был послом в Ливии, Сирии, Омане, Кувейте.