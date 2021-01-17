Умер Герой Советского Союза Николай Антошкин

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Герой Советского Союза депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин умер на 79-м году жизни. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

"К большому сожалению, он сегодня скончался", - сказал Дерябин.

По его словам, решение о месте захоронения будет принято в понедельник.

Антошкин родился 19 декабря 1942 года в деревне Кузьминовке Федоровского района Башкирской АССР (ныне - Республика Башкортостан). В 1965 году окончил Оренбургское высшее военное училище летчиков имени И. С. Полбина, в 1973 году - Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина (ныне в составе Военно-воздушной академии им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина), в 1983 году - Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР.

С 1993 года Антошкин был командующим фронтовой авиацией ВВС России, с 1997 года - заместителем главнокомандующего ВВС по боевой подготовке. В 1998 году Антошкин ушел в отставку в звании генерал-полковника.

Звание Героя Советского Союза Антошкину было присвоено за личный вклад в успешное проведение работ по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. В разное время был награжден орденами Ленина (1986), "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" II и III степеней (1991, 1977), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени с мечами (2013, 1996).