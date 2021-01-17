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Захарова: ответы ФРГ на запросы России по Навальному не содержали информации по их сути

Официальный представитель МИД России отметила, что германская сторона при этом ссылалась на "несогласие клиента распространяться по его поводу"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Ответы Германии на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Алексеем Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Увидела заголовки, что Германия ответила на все вопросы Российской Федерации. Позвонила нашим экспертам, которые занимаются этим вопросом, они говорят: "Конечно, мы получили ответы от германской стороны; проблема в том, что они, как всегда, ничего не содержали по сути задаваемых вопросов", - сказала она.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что германская сторона при этом ссылалась на "несогласие клиента распространяться по его поводу".

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