Захарова: ответы ФРГ на запросы России по Навальному не содержали информации по их сути

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Ответы Германии на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Алексеем Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Увидела заголовки, что Германия ответила на все вопросы Российской Федерации. Позвонила нашим экспертам, которые занимаются этим вопросом, они говорят: "Конечно, мы получили ответы от германской стороны; проблема в том, что они, как всегда, ничего не содержали по сути задаваемых вопросов", - сказала она.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что германская сторона при этом ссылалась на "несогласие клиента распространяться по его поводу".