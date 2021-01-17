Захарова заявила, что в ситуации с выборами в США отразились все проблемы Запада

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Сложившаяся вокруг президентских выборов в США ситуация отразила все проблемы западного мира. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы " Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым " на телеканале "Россия-1".

"Ситуация с американскими выборами, с тем, что там творится, в ней, как в спектре, отразилось все - все проблемы западного мира", - сказала она.

По словам дипломата, чтобы скрыть свои внутренние противоречия, западные страны в том числе используют давление на Россию, "Санкции под видом или по поводу якобы "Новичков", бесконечные давления и рассказы о том, что наши "Северные потоки" - это не такие потоки, которые должны быть, <...> и санкционные списки, и так далее - это все ширма, это все миф, это химера, за которой они пытались спрятать кризис собственной системы", - добавила Захарова.

Захарова также заявила, что Россия планирует дать ответ на нарушения свободы слова в США.

"Поверьте, все впереди, вы тут попали пальцем в небо, - сказала она, отвечая на вопрос не пора ли выразить протест в связи с нарушениями свободы слова в США. - Будет все, готовимся".

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден. В ходе беспорядков в Вашингтоне полиция Капитолия застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой смерти еще трех человек, квалифицирующиеся как ЧП медицинского характера. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.