{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты сторонников Трампа в США
Обновлено 

Захарова заявила, что в ситуации с выборами в США отразились все проблемы Запада

Официальный представитель МИД РФ сообщила, что Россия готовится выразить протест на нарушение свободы слова в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Сложившаяся вокруг президентских выборов в США ситуация отразила все проблемы западного мира. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

На эту тему
Противостояние Дональда Трампа и соцсетей. Как президент США лишился своих аккаунтов

"Ситуация с американскими выборами, с тем, что там творится, в ней, как в спектре, отразилось все - все проблемы западного мира", - сказала она.

По словам дипломата, чтобы скрыть свои внутренние противоречия, западные страны в том числе используют давление на Россию, "Санкции под видом или по поводу якобы "Новичков", бесконечные давления и рассказы о том, что наши "Северные потоки" - это не такие потоки, которые должны быть, <...> и санкционные списки, и так далее - это все ширма, это все миф, это химера, за которой они пытались спрятать кризис собственной системы", - добавила Захарова.

Захарова также заявила, что Россия планирует дать ответ на нарушения свободы слова в США.

"Поверьте, все впереди, вы тут попали пальцем в небо, - сказала она, отвечая на вопрос не пора ли выразить протест в связи с нарушениями свободы слова в США. - Будет все, готовимся".

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден. В ходе беспорядков в Вашингтоне полиция Капитолия застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой смерти еще трех человек, квалифицирующиеся как ЧП медицинского характера. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПротесты сторонников Трампа в США
Выход России из Договора по открытому небу
Захарова: выход РФ из ДОН не является демонстрацией для новой администрации Белого дома
Официальный представитель МИД РФ пояснила, что выход России из договора стал ответом на решение администрации действующего президента Дональда Трампа до вступления в должность нового президента
Читать полностью