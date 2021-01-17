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Выход России из Договора по открытому небу
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Захарова: выход РФ из ДОН не является демонстрацией для новой администрации Белого дома

Официальный представитель МИД РФ пояснила, что выход России из договора стал ответом на решение администрации действующего президента Дональда Трампа до вступления в должность нового президента
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Выход РФ из Договора по открытому небу (ДОН) не является показным и демонстрационным для администрации избранного президента США Джозефа Байдена. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

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"Меня удивило, когда один из главных редакторов нашего средства массовой информации, как раз либерального, сказал, что выход России из Договора по открытому небу - это некая демонстрация для будущей администрации [США]. Это не то что несерьезный анализ, он просто неправильный", - сказала дипломат. "Наоборот", - подчеркнула Захарова.

Она пояснила, что выход РФ из договора стал ответом на решение администрации действующего президента Дональда Трампа до вступления в должность нового президента. "Это было их решение, соответственно, мы эту тему при них же и закрываем. Это никакой не знак в будущее, это закрытие досье, которое было актуально при предыдущей администрации. Мы ни под кого не подстраиваемся", - пояснила она.

В пятницу МИД России распространил заявление о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН. Дипведомство обосновывает такой шаг отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях - после выхода из него США. По завершении процедур соответствующее уведомление будет направлено депозитариям договора.

Вашингтон на протяжении нескольких лет обвинял Москву в избирательном выполнении ДОН и нарушении ряда положений этого многостороннего соглашения. Россия также предъявляла США претензии, относившиеся к имплементации договора. В 2017 году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках ДОН, Москва вскоре после этого ответила зеркально. США вышли из ДОН 22 ноября 2020 года.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВыход России из Договора по открытому небу
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