Захарова: выход РФ из ДОН не является демонстрацией для новой администрации Белого дома

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Выход РФ из Договора по открытому небу (ДОН) не является показным и демонстрационным для администрации избранного президента США Джозефа Байдена. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" .

"Меня удивило, когда один из главных редакторов нашего средства массовой информации, как раз либерального, сказал, что выход России из Договора по открытому небу - это некая демонстрация для будущей администрации [США]. Это не то что несерьезный анализ, он просто неправильный", - сказала дипломат. "Наоборот", - подчеркнула Захарова.

Она пояснила, что выход РФ из договора стал ответом на решение администрации действующего президента Дональда Трампа до вступления в должность нового президента. "Это было их решение, соответственно, мы эту тему при них же и закрываем. Это никакой не знак в будущее, это закрытие досье, которое было актуально при предыдущей администрации. Мы ни под кого не подстраиваемся", - пояснила она.

В пятницу МИД России распространил заявление о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН. Дипведомство обосновывает такой шаг отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях - после выхода из него США. По завершении процедур соответствующее уведомление будет направлено депозитариям договора.

Вашингтон на протяжении нескольких лет обвинял Москву в избирательном выполнении ДОН и нарушении ряда положений этого многостороннего соглашения. Россия также предъявляла США претензии, относившиеся к имплементации договора. В 2017 году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках ДОН, Москва вскоре после этого ответила зеркально. США вышли из ДОН 22 ноября 2020 года.