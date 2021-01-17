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Захарова заявила, что Россия готова к диалогу с администрацией Байдена

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Россия не рассчитывает на резкое улучшение отношений

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россия готова к взаимоуважительному диалогу с новой администрацией США, но не рассчитывает на резкое улучшение отношений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Мы не прогнозируем какого-то резкого улучшения, в принципе улучшения не прогнозируется, потому что люди те же, тезисы они свои не меняли. Мы не прогнозируем резкого улучшения в принципе. Мы открыты к нормальному, взаимоуважительному диалогу", - сказала она, комментируя перспективы двусторонних отношений после прихода к власти в США президента-демократа Джозефа Байдена.

Инаугурация нового американского президента назначена на 20 января.

Теги
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