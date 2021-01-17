Захарова посоветовала зарубежным комментаторам по Навальному уважать международное право

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам, опубликовавшим заранее заготовленные комментарии по ситуации с Алексеем Навальным, уважать международное право и законодательство Российской Федерации.

"Что хочется сказать господину [советнику президента США Джозефа Байдена Джейку] Салливану (а также многим другим зарубежным деятелям, которые публикуют заранее заготовленные комментарии): уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране", - написала она в воскресенье на своей странице в Facebook.

Ранее Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить своим помощником по национальной безопасности, призвал к немедленному освобождению Алексея Навального, задержанного в воскресенье в московском аэропорту Шереметьево.