Путин поручил к 1 апреля скорректировать госпрограммы после обновления национальных целей

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля завершить корректировку государственных программ в соответствии с обновленными национальными целями развития и единым планом их достижения. Такой пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Скорректировать при необходимости национальные проекты (программы) и государственные программы, приведя их в соответствие с единым планом", - указано в перечне. Поручение дано правительству РФ, срок его исполнения установлен до 1 апреля 2021 года.

Единый план по достижению национальных целей

Помимо этого, Путин дал правительству срок до 1 февраля, чтобы доработать единый план по достижению национальных целей развития. "Принять за основу разработанный правительством РФ проект единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года", - указано в документе. Однако президент потребовал от кабинета министров "доработать проект единого плана и представить его на рассмотрение Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам".

Путин поручил при этом обратить внимание на "уточнение целевых значений показателей национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года с учетом их фактических значений по итогам 2020 года (либо уточненных оценок 2020 года); уточнение ежегодных значений показателей национальных целей развития РФ в период до 2024 года исходя из необходимости достижения качественного улучшения по сравнению с уровнями 2018 года и значительного прогресса в период до 2024 года в достижении показателей национальных целей развития, установленных на 2030 год". Также следует учесть "определение ключевых планируемых достижений единого плана, включающих в себя в разрезе каждого года показатели национальных целей, иные ключевые целевые индикаторы (в том числе факторы достижения показателей национальных целей) и ключевые задачи на период по 2023 год включительно, необходимые и достаточные для достижения соответствующих целевых значений показателей каждой национальной цели развития РФ".

Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Изначально цели развития страны на ближайшие годы были поставлены майским указом 2018 года, на основе которого были сформированы национальные проекты, рассчитанные до 2024 года. Однако пандемия коронавируса изменила социально-экономические условия, потребовала перераспределения средств и более эффективного использования возможностей, в результате чего президент РФ поручил скорректировать планы, а также определить задачи на предстоящее десятилетие.

В июле глава государства подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года, для реализации которого был разработан единый план. В декабре премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что правительство скорректировало нацпроекты в соответствии с национальными целями развития.