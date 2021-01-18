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Большая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2021
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Лавров: на Западе история с Навальным нужна для отвлечения внимания от кризисов дома

По словам главы МИД, Москва ни разу не получила от Запада доказательств, подтверждающих голословные обвинения в адрес России
© ТАСС/Ruptly

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Комментарии западных политиков о возвращении в Россию Алексея Навального призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

"Мы видели, как вчера ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в РФ. Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они, таким образом, смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития", - сказал он. 

Министр считает, что инцидент с Навальным искусственно приобрел внешнеполитическое звучание.  "Случай с Навальным приобрел внешнеполитическое звучание искусственно, я бы сказал, и совершенно неправомерно", - подчеркнул он. 

Лавров отметил, что ответ Берлина на запрос РФ опирался исключительно на опрос Навального и его жены. Необходим дополнительный запрос от России Германии по делу Навального, добавил министр. 

По словам Лаврова, у РФ нет оснований для возбуждения уголовного дела в связи с якобы имевшей место попыткой отравления Навального. 

Без доказательств

Москва ни разу не получила от Запада доказательств, подтверждающих его голословные обвинения в адрес РФ, заявил Лавров. 

Министр напомнил об обвинениях в адрес РФ в ситуации с якобы имевшем место вмешательством в выборы в США, в ситуации со Скрипалями, трагедию с малайзийским Boeing, а также в ситуации с Навальным. "В каждом случае, о котором я упомянул, и в других случаях, в которых нас обвиняют в чем-то конкретном, мы ни разу не получили доказательств, которые подтверждали бы эти голословные обвинения. Мы слышали только одно: "хайли лайкли", "никто другой не имеет мотивов", либо - "только у вас есть такие возможности, и поэтому вы виноваты, и не надо нам ничего доказывать". Не дают просто фактов, на которых, в общем-то, приличные люди всегда основывают свои дискуссии", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия стремится максимально конструктивно действовать на международной арене. "Мы убеждены, что [нужно] не собачиться друг с другом, извините меня за такой жаргон, а садиться за стол переговоров и обсуждать все имеющиеся претензии. Мы к этому были готовы всегда", - указал министр.

"Мы по-прежнему заинтересованы в том, чтобы решать любые проблемы путем диалога, но ломиться в закрытую дверь, которую Запад дружно держит на замке и на засове, нам уже как-то, знаете, ниже собственного достоинства. Поэтому ваши правительства хорошо понимают и хорошо знают все наши предложения, начиная с диалога по стратегическим наступательным вооружениям, и вообще по проблемам контроля над вооружениями и нераспространению, и заканчивая диалогом, который мы предлагали многократно по кибербезопасности, по проблемам невывода оружия в космос", - подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров указал, что по каждому из массы направлений у российской стороны есть предложения о том, как наладить честное сотрудничество по ключевым угрозам, которые являются общими для всех стран мира, "вместо того, чтобы использовать эти угрозы для достижения односторонних геополитических преимуществ методами нечистоплотной конкуренции". 

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияБольшая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2021
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