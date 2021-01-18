Лавров: на Западе история с Навальным нужна для отвлечения внимания от кризисов дома

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Комментарии западных политиков о возвращении в Россию Алексея Навального призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

"Мы видели, как вчера ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в РФ. Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они, таким образом, смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития", - сказал он.

Министр считает, что инцидент с Навальным искусственно приобрел внешнеполитическое звучание. "Случай с Навальным приобрел внешнеполитическое звучание искусственно, я бы сказал, и совершенно неправомерно", - подчеркнул он.

Лавров отметил, что ответ Берлина на запрос РФ опирался исключительно на опрос Навального и его жены. Необходим дополнительный запрос от России Германии по делу Навального, добавил министр.

По словам Лаврова, у РФ нет оснований для возбуждения уголовного дела в связи с якобы имевшей место попыткой отравления Навального.

Без доказательств

Москва ни разу не получила от Запада доказательств, подтверждающих его голословные обвинения в адрес РФ, заявил Лавров.

Министр напомнил об обвинениях в адрес РФ в ситуации с якобы имевшем место вмешательством в выборы в США, в ситуации со Скрипалями, трагедию с малайзийским Boeing, а также в ситуации с Навальным. "В каждом случае, о котором я упомянул, и в других случаях, в которых нас обвиняют в чем-то конкретном, мы ни разу не получили доказательств, которые подтверждали бы эти голословные обвинения. Мы слышали только одно: "хайли лайкли", "никто другой не имеет мотивов", либо - "только у вас есть такие возможности, и поэтому вы виноваты, и не надо нам ничего доказывать". Не дают просто фактов, на которых, в общем-то, приличные люди всегда основывают свои дискуссии", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия стремится максимально конструктивно действовать на международной арене. "Мы убеждены, что [нужно] не собачиться друг с другом, извините меня за такой жаргон, а садиться за стол переговоров и обсуждать все имеющиеся претензии. Мы к этому были готовы всегда", - указал министр.

"Мы по-прежнему заинтересованы в том, чтобы решать любые проблемы путем диалога, но ломиться в закрытую дверь, которую Запад дружно держит на замке и на засове, нам уже как-то, знаете, ниже собственного достоинства. Поэтому ваши правительства хорошо понимают и хорошо знают все наши предложения, начиная с диалога по стратегическим наступательным вооружениям, и вообще по проблемам контроля над вооружениями и нераспространению, и заканчивая диалогом, который мы предлагали многократно по кибербезопасности, по проблемам невывода оружия в космос", - подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров указал, что по каждому из массы направлений у российской стороны есть предложения о том, как наладить честное сотрудничество по ключевым угрозам, которые являются общими для всех стран мира, "вместо того, чтобы использовать эти угрозы для достижения односторонних геополитических преимуществ методами нечистоплотной конкуренции".