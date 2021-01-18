Лавров: линия США на сдерживание России и Китая продолжится при новой администрации

Линия США на сдерживание РФ и Китая продолжится при новой администрации, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, назначения в команде избранного президента США Джозефа Байдена говорят о том, что линия Вашингтона на доминирование продолжится. "Видно, что линия на доминирование американского государства и американского образа жизни, американского понимания жизни других стран продолжится. Сдерживание и Китая, и России, безусловно, будет фигурировать во внешнеполитической повестке дня. Они уже рассуждают, как сделать так, чтобы Россия с Китаем не объединились настолько, что будут более мощно себя чувствовать, чем сама Америка", - сказал он.

Лавров считает, что манеры новой администрации США в отношении России, возможно, станут более вежливыми, но суть политики Вашингтона не изменится. "У меня такое ощущение, что на российском направлении манеры [США], может быть, будут чуть-чуть более вежливыми. Но суть политики едва ли изменится. Где выгодно американцам, где они понимают, что без нас, без Китая ничего сделать не получится, там они будут вынуждены идти на какие-то договоренности", - сказал он.

Методы продвижения американского лидерства

Лавров отметил, что Россия не ждет от администрации Байдена радикальных перемен в политике, но методы продвижения так называемого американского лидерства будут иными. "Если коротко: не ждем радикальных перемен, но, конечно, наверное, методы продвижения американского лидерства, так сказать, будут несколько иными", - сказал министр.

Лавров рассчитывает, что Байден сформирует профессиональную команду, с которой можно будет работать по вопросу контроля над вооружениями. "Подождем. Там все-таки и сам Джозеф Байден является специалистом в сфере разоружения и контроля над вооружениями. Я думаю, что он будет заинтересован, чтобы команда у него была профессиональной, а не пропагандистской", - сказал он.

По словам министра, присутствие людей в администрации Байдена, с которыми ранее Россия уже вела диалог, может позволить российской дипломатии начать работу "без раскачки". "Люди знакомые. Это, с одной стороны, позволяет при наличии встречного желания, наличии желания откликнуться на те многочисленные предложения по российско-американской повестке дня, которые мы сделали и которые остаются на столе, начать переговоры без большого перерыва и без раскачки. С другой стороны, это дает нам возможность примерно представить, какую линию будут проводить старые и новые члены внешнеполитической команды новой администрации США", - сказал он, комментируя возможность назначения на пост госсекретаря США Тони Блинкена и Виктории Нуланд в качестве его заместителя.

Предложения по продлению СНВ-3

Россия будет ждать от администрации Байдена конкретных предложений по продлению истекающего 5 февраля Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил Лавров.

Он отметил, что администрация Байдена будет идти на договоренности с РФ и Китаем в тех сферах, где американцам это выгодно и где они не могут обойтись без диалога с Москвой и Пекином. "Самое главное и, наверное, приоритетное, это должно касаться ситуации совершенно ненормальной в сфере контроля над вооружениями. Слышим о намерениях администрации Байдена возобновить с нами диалог по этой теме и в том числе постараться до истечения Договора о стратегических наступательных вооружениях 5 февраля согласовать его продление. Будем ждать конкретных предложений, наша позиция хорошо известна, она остается в силе", - сказал министр.

Глава МИД РФ также отметил, что в Москве слышат о намерениях новой администрации пересмотреть принятые в президентство Дональда Трампа решения о выходе США из ряда международных договоренностей и организаций, таких как ВОЗ, ЮНЕСКО, Совет ООН по правам человека. "Посмотрим - мы никаких иллюзий не питаем. <...> Мы реалисты, и по всем вопросам повестки дня мало-мальски значимым для человечества у нас есть свои предложения, целый ряд из них реализуется", - добавил Лавров.

"Если коротко: не ждем радикальных перемен, но, конечно, наверное, методы продвижения американского лидерства, так сказать, будут несколько иными", - резюмировал глава российского МИД.