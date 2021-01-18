Лавров: Россия призывает Запад в диалоге по кибербезопасности вернуться к здравому смыслу

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россия предлагает Западу перейти к конструктивному диалогу по вопросу кибербезопасности на площадке ООН и опираться на здравый смысл. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

"В том, что касается позитивной повестки дня, конечно, все эти идеи, которые возникают у наших партнеров либо по кибербезопасности, либо по свободе СМИ, по многим проблемам, которые наши западные коллеги пытаются решать в своем кругу, мы приглашаем их вернуться к здравому смыслу, вернуться под сень, под зонтик ООН", - сказал Лавров.

"Будем продвигать подобные подходы и в рамках других организаций, где Россия, в том числе в ШОС, БРИКС, ОДКБ, СНГ, ЕАЭС", - резюмировал глава российского внешнеполитического ведомства.