{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Большая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2021
Обновлено 

Лавров: Россия призывает Запад в диалоге по кибербезопасности вернуться к здравому смыслу

Москва предлагает перейти к диалогу по этому вопросу на площадке ООН, отметил глава МИД

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россия предлагает Западу перейти к конструктивному диалогу по вопросу кибербезопасности на площадке ООН и опираться на здравый смысл. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

"В том, что касается позитивной повестки дня, конечно, все эти идеи, которые возникают у наших партнеров либо по кибербезопасности, либо по свободе СМИ, по многим проблемам, которые наши западные коллеги пытаются решать в своем кругу, мы приглашаем их вернуться к здравому смыслу, вернуться под сень, под зонтик ООН", - сказал Лавров.

"Будем продвигать подобные подходы и в рамках других организаций, где Россия, в том числе в ШОС, БРИКС, ОДКБ, СНГ, ЕАЭС", - резюмировал глава российского внешнеполитического ведомства. 

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияБольшая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2021
Большая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2021
Лавров: отказ США зафиксировать в своих доктринах отказ от ядерной войны говорит о многом
Глава МИД отметил, что РФ важно понять, кто и как будет определять позицию США в сфере стратегических наступательных вооружений, включая неядерные
Читать полностью