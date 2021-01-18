МИД РФ заявил о нагнетании австралийским изданием антироссийских настроений

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Австралийское издание The Australian открыто призывает к принятию антироссийских законов. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в понедельник в Facebook.

В министерстве напомнили, что в конце 2020 года на страницах The Australian появились статьи с критикой в адрес национальных органов охраны правопорядка и безопасности за неспособность обнаружить след "российских махинаций" на континенте. Суть претензий газеты к федеральной полиции и службе финансового мониторинга страны сводится к "игнорированию ими" сообщений заочно осужденного в РФ основателя британского инвестфонда Hermitage Capital Уильяма Браудера о том, что на счетах в австралийских банках хранится $3,47 млн, якобы полученных в результате "злоупотреблений, раскрытых юристом Сергеем Магнитским".

Как заявили в МИД РФ, вместо аргументации издание предоставило трибуну ряду политиков, которые "в удивительно единогласном порыве" призвали бросить все ресурсы на расследование "преступлений русской мафии" и как можно скорее принять австралийский аналог "закона Магнитского".

"Следует отдать должное невольной честности австралийских журналистов и политиков, не постеснявшихся публично огласить свои цели и намерения, а именно - добиться скорейшего принятия очередного антироссийского закона, - отметили в дипведомстве. - Тем самым правоохранительным структурам Австралии выдан, по сути, прямой политический приказ возобновить расследование и на этот раз приложить все усилия для того, чтобы обнаружить доказательства правоты Уильяма Браудера - очевидно, вне зависимости от того, существуют таковые или нет".

"В этом свете неудивительно, что The Australian предпочла забыть, что сам Уильям Браудер не дружен с законом. Напомним, что основатель Hermitage Capital украл в России миллиардные суммы, замешан в махинациях и уклонении от уплаты налогов, был дважды осужден и является фигурантом нескольких уголовных расследований по тяжким статьям", - добавили в МИД. "Слепо не признавать факты могут только те, кто политически заряжен на разжигание конфронтации. Печально, что неудобная правда о Браудере австралийских журналистов и политиков не интересует", - подчеркнули в МИД России.