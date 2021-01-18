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Большая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2021
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Лавров: отказ США зафиксировать в своих доктринах отказ от ядерной войны говорит о многом

Глава МИД отметил, что РФ важно понять, кто и как будет определять позицию США в сфере стратегических наступательных вооружений, включая неядерные

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Отказ США от подписания заявления о недопустимости ядерной войны и понижении порога применения ядерного оружия в доктринальных документах о многом говорит. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя на пресс-конференции слова спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли о том, что новой администрации США не следует подписывать заявление недопустимости ядерной войны.

"Это не просто каприз Биллингсли или любого другого американского деятеля, который считает неприемлемым для США подписаться под заявлением о недопустимости ядерной войны. Это отражение доктринальных установок, которые в американских доктринах по применению силы, ядерного оружия сейчас закрепляются. Понижение уровня боезарядов с расчетом на то, что они могут использоваться как оружие на поле боя, и отказ зафиксировать в доктрине, что ядерное оружие применяется только в ответ на нападение на США, эти доктринальные нюансы о многом говорят", - сказал он.

Министр подчеркнул, что РФ важно понять, кто и как, в конечном счете, будет определять позицию США в сфере стратегических наступательных вооружений, включая неядерные. 

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Большая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2021
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