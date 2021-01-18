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Лавров считает, что последствия провала США в борьбе с цензурой будут очень серьезными

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Последствия провала США в борьбе с цензурой будут очень серьезными, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

"Будем надеяться, что американское общество не позволит элитам в борьбе друг с другом использовать очевиднейшую цензуру, грубейшее нарушение конституции и международных обязательств. Но это проблема американского общества. Если оно с этой проблемой не справится, то мы все должны быть готовы к последствиям подобного провала американского государства, а последствия будут очень серьезными", - сказал Лавров.

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