Лавров: участие России в подготовке дорожной карты по "Минску-2" уже является уступкой

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Участие России в подготовке дорожной карты по минским договоренностям уже является уступкой. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

"Мы не видим другого пути, кроме выполнения минских договоренностей. И чем сейчас занимались советники лидеров нормандского формата - они пытались в который раз уже составить дорожную карту движения к этой цели. В том, что мы участвуем в составлении или в попытке составить дорожную карту, уже проявляется серьезная уступка с нашей стороны, уступка со стороны Донецка и Луганска, с которыми мы теснейшим образом координируемся перед каждой встречей в нормандском формате", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что нормандский формат - это лишь сопровождение главной работы. "А главная работа идет в трехсторонней контактной группе, как ее называют украинцы. Мы ее называем контактной группой [по урегулированию ситуации на востоке Украины]. Но можно говорить и трехсторонняя, учитывая, что там три стороны - Киев, Донецк и Луганск. А Россия и ОБСЕ являются посредниками", - подчеркнул глава МИД РФ.

Дорожная карта

Лавров напомнил, что дорожную карту, тема которой сейчас вновь обсуждается, предложили разработать несколько лет назад немцы и французы. По его словам, тогда замысел был в том, чтобы синхронизировать движение по треку безопасности, разведение сил, отвод тяжелых вооружений, обеспечение пунктов пропуска, в сфере политического урегулирования - продвижение по статусу [Донбасса], подготовка выборов, амнистия. "Тогда этого не получилось, потому что украинская сторона категорически воспротивилась именно такому параллельному движению и стала говорить: "Сначала надо решить вопросы безопасности, потом мы будем думать про политическое наполнение", - пояснил Лавров. - В это уперлась, кстати сказать, в свое время и тема выборов, поскольку, по минским договоренностям <...>, сначала надо обеспечить специальный особый статус Донбасса, а потом уже на основе этого особого статуса проводить выборы".

Однако, продолжил он, Украина говорила наоборот: "Сначала мы проведем выборы, а потом, в зависимости от того, кого там изберут, Киев будет решать, давать ли Донбассу особый статус. "Тогда был достигнут компромисс с участием президента Путина, лидеров Франции, Германии и Украины - так называемая формула Штайнмайера, которая синхронизировала проведение выборов и предоставление специального статуса этому региону", - напомнил Лавров, подчеркнув, что это все было подтверждено в декабре 2019 года на саммите в Париже.

"Президент [Украины Владимир] Зеленский обязался воплотить эту "формулу Штайнмайера" в законодательство, но ничего этого сделано не было", - констатировал Лавров.

Очередная попытка

Из парижских решений, отметил глава МИД РФ, было выполнено немного: на нескольких участках состоялось разведение сил и средств, прошел небольшой обмен пленными и удерживаемыми лицами, а попытки согласовать еще один обмен окончились провалом из-за позиции Украины. "Поэтому республики при нашей поддержке объявили, что в ближайшее время планируют просто в духе доброй воли передать часть украинских граждан, которые удерживаются на их территории, Киеву в одностороннем порядке. Пусть хотя бы украинская власть испытает чувство стыда за то, что обмен всех на всех, как договаривались раньше, затягивается по причинам, которые не имеют никакого отношения к гуманитарным соображениям", - сказал Лавров.

Когда советники лидеров "четверки" встречались опять (12 января), была предпринята попытка еще раз согласовать "какую-то дорожную карту, чтобы, если уж пытаются представить минские договоренности как договоренности непрямого действия, расшифровать каждый шаг, который там предусмотрен, хотя Украина занимает полностью обструкционистскую позицию", пояснил глава МИД РФ.

Так, по словам Лаврова, было, к примеру, на нормандском саммите 2019 года в Париже, когда вопреки уже согласованному итоговому заявление лидеров Зеленский не согласился с пунктом о разведении сил и средств по всей линии соприкосновения и заявил, что может согласиться только на разведение в трех новых районах. "И лидеры Германии и Франция просто опешили. Как это так, когда Украина всем трезвонит на каждом углу, что для нее главное - это решение проблем безопасности на земле. И вдруг президент, с которым связывали столько надежд на продвижение к миру, который сделал лозунг об установлении мира на Донбассе главным в своей избирательной кампании, вдруг сказал "нет". Поэтому, считает Лавров, и Берлину, и Парижу следует заставить Киев выполнять минские соглашения.

Влияние Германии и Франции

Главная причина отсутствия прогресса в урегулировании в Донбассе заключается в том, что Берлин и Париж не могут повлиять на Киев, отметил министр иностранных дел России.

"Можно долго сокрушаться по этому поводу, но главная причина заключается, я убежден, в неспособности или нежелании Берлина и Парижа заставить их подопечных в Киеве прекратить подрывать минские договоренности", - сказал он.

Лавров напомнил, что представители официального Киева в последнее время делают многочисленные заявления относительно необязательности выполнения минских соглашений. "Полная неграмотность, потому что минские договоренности одобрены Советом Безопасности ООН в единогласно принятой резолюции, - отметил министр. - Тем самым они стали частью международного права".

"Поэтому сейчас для меня главное - это понять, что себе думают французы и немцы, - подчеркнул Лавров. - Когда в ответ на наши многочисленные, в том числе в виде моих писем, призывы урезонить и образумить киевских представителей на переговорах с Донбассом, они просто уходят, как у нас говорят, в тень, под корягу и ничего публичного не произносят".

"Если есть установка, что нельзя обижать руководство Украины, с которой связана одна из надежд на сдерживание России, то тогда пусть нам так прямо и скажут. Тогда мы уже будем по другому выстраивать свои действия на этом направлении", - резюмировал глава МИД РФ.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности и добиваясь первоочередной передачи под свой контроль участка границы с РФ в зоне конфликта, что, согласно минским соглашениям, должно произойти лишь на заключительной стадии, после проведения новых выборов в Донбассе и закрепления на постоянной основе особого статуса региона.