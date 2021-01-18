Лавров считает интересным вопросом, откуда у ФРГ есть знания для определения "Новичка"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает интересным вопрос, откуда у Германии появились возможности для определения отравляющего вещества "Новичок". Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

"Совсем недавно в Германии, как и в Великобритании после дела Скрипалей нам говорили очень дружно, что никаких исследовательских работ по так называемым "Новичкам" они не вели и, соответственно, у них не должно быть соответствующих маркеров и соответствующих технологий, которые позволили и в Германии, и во Франции, и в Швеции за три - пять дней определить, что это именно какой-то "Новичок", хотя и новой разновидности", - сказал Лавров.

"Немцы, как они сами рассказывали, образцы, взятые в клинике Charite у [Алексея] Навального, передали в клинику Бундесвера, где военные, видимо, обладающие соответствующими знаниями, обнаружили запрещенное боевое отравляющее вещество, как они говорят, но какой-то новой модификации", - констатировал Лавров. "Откуда у Бундесвера и в целом у немцев эти знания - это интересный вопрос. Мы им, кстати, этот вопрос задали в тех обращениях, которые Генеральная прокуратура направила в министерство юстиции ФРГ. Надо с этим разбираться", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что в гражданской больнице в Омске не обнаружили в организме Навального "ничего, что напоминало бы некий боевой отравляющий агент, боевое отравляющее вещество". "В клинике Charite, которая тоже гражданская клиника, как об этом сообщала германская сторона, тоже не обнаружили у него ничего, что было бы похоже на боевое отравляющее вещество", - констатировал глава МИД РФ.

Лавров также опроверг информацию о том, что Берлин передал Москве биоматериалы Навального. "Я не знаю, откуда вы взяли информацию о том, что Германия нам передала образцы его тканей, биоматериалы. Это неправда", - заявил глава внешнеполитического ведомства в понедельник на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

По его словам, в ответе, который германские власти прислали РФ три дня назад, "сказано только, что ниже приводятся сведения, полученные от самого Навального и от его жены Юлии". "Никаких ни то что биоматериалов, ни то что бутылки, о которых идет речь, у нас даже нет ни результатов анализов, ни токсиологического заключения, ничего этого нет", - подчеркнул министр. "Если вам кто-то сказал, что они нам дали одежду, бутылки, его биоматериалы, то вас обманули. Такое случается", - заключил Лавров.

В каком случае заведут уголовное дело

По словам Лаврова, уголовное дело по якобы отравлению Навального будет заведено, если РФ будут переданы доказательства. "Как только мы это увидим [доказательства отравления], если там действительно подтвердится попытка его отравления боевыми веществами, у нас будет заведено уголовное дело", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

"Доследственная проверка, которая у нас проводится в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, не выявила основания для открытия уголовного дела", - подчеркнул министр.

"В нашей юридической практике для того, чтобы открыть уголовное дело, должно быть утверждение, обоснование в виде доказательства того, что преступление было совершено или была попытка совершить преступление. Поскольку в том, что наши врачи взяли у Навального, они не обнаружили боевого отравляющего вещества, поэтому мы и просим нам предоставить анализы, которые были взяты в Германии, Франции, Швеции, анализы, которые сделала Организация по запрещению химического оружия", - указал глава МИД. Он напомнил о предложении Москвы ОЗХО провести совместное расследование случившегося.

"При всех обстоятельствах я никогда не смогу поверить в то, что наши западные коллеги настолько высокомерны и аррогантны, что считают возможным требовать от России объяснений без предъявления нам доказательств", - признался Лавров. "На Западе говорят, что есть доказательства того, что он был отравлен и что это не подлежит никакому сомнению, но когда нам говорят: "Мы вам, России, эти доказательства не дадим", уж позвольте нам сохранить скептицизм, как минимум, в отношении к тому, что происходит вокруг Навального", - заявил российский министр. "Если вам нечего скрывать, если вы не боитесь показать правду, выложить правду на стол и дать нам эти факты, то почему вы этого не делаете?" - задался вопросом Лавров.

По мнению главы МИД РФ, на Западе "многие вещи делаются втихую". Он напомнил о том, что "следствие в Великобритании по отравлению Литвиненко вдруг пришло к необходимости сделать процесс закрытым, что означает, что многие вещи остаются секретными". Другие примеры такой тактики, на взгляд Лаврова, - отсутствие данных по инциденту со Скрипалями, а также катастрофа MH-17. "Обвиняя нас, голландцы организовали процесс таким образом, что 13 свидетелей там представлены, из них 12 - анонимные, они отказываются раскрывать имена", - констатировал руководитель внешнеполитического ведомства. Он посоветовал журналистам "поприставать к британским, европейским правоохранительным органам, поинтересоваться, почему они играют втемную, что они скрывают, чего они боятся".