Лавров заявил, что Россия не будет "выгонять" военных США из Сирии

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россия не станет "выгонять" американских военных из Сирии и вступать с ними в боестолкновения, но ведет с Соединенными Штатами диалог, добиваясь соблюдения определенных правил. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году, комментируя рестрикции США в отношении Сирии одновременно с присутствием американских военных на территории этой страны.

"Да, у нас есть контакты с Соединенными Штатами по линии военных - не потому, что мы признаем легитимность их присутствия там, но просто потому, что они должны действовать в определенных рамках, - сказал министр. - Мы не можем их оттуда выгонять, мы не будем с ними вступать в боестолковения, разумеется. Но раз уж они там, то мы с ними имеем диалог по так называемому деконфликтингу, в ходе которого добиваемся соблюдения определенных правил".

Лавров отметил, что Россия жестко говорит о недопустимости "применения силы против объектов, которые являются объектами сирийского государства". Он напомнил и о том, что резолюция Совета Безопасности ООН 2254, которая требует уважать суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость Сирийской Арабской Республики, была принята единогласно.

"И то, что делают Соединенные Штаты в Сирии, конечно же, является грубейшим нарушением этой резолюции, - сказал глава МИД России. - Равно как и грубейшим нарушением этой резолюции является линия Соединенных Штатов на блокирование всеми возможными средствами шантажа, ультиматумов поставки гуманитарной помощи в Сирийскую Арабскую Республику".

Министр обратил внимание на то, что резолюция требует обеспечить гуманитарную помощь сирийскому народу. "Соединенные Штаты делают все, чтобы этого не произошло, - добавил он. - Объявили жесточайшие санкции, так называемый акт Цезаря пресловутый". В качестве другого примера Лавров привел запрет в том числе международным организациям принять участие в конференции по возвращению беженцев, которая состоялась в прошлом ноябре в Дамаске. "В ней, тем не менее, около 20 стран участвовало, включая пять арабских стран, которые оказались выше этого страха перед американским гегемоном", - заметил он.

При этом глава МИД России указал на то, что США, запрещая всем направлять даже гуманитарные товары в Сирию, сами "оккупировали значительные территории на восточном берегу Евфрата, эксплуатируют нещадно углеводороды сирийские, сирийские национальные богатства, разворовывают их, продают и на вырученные деньги содержат своих ставленников, в том числе курдских сепаратистов, отговаривая курдов от диалога с Дамаском и поощряя сепаратистские настроения". "Это, конечно, вызывает большие проблемы и в Турции, как вы знаете. Но самое главное, что это происходит на территории Сирийской Арабской Республики, куда никто американцев и их союзничков, союзников западных не приглашал", - подчеркнул Лавров.

Отношения Израиля и Сирии

Россия призывает Израиль предоставить факты, свидетельствующие об угрозе этой стране с территории Сирии, заявил Лавров. "Если Израиль, как они говорят, вынужден реагировать на угрозы своей израильской безопасности, которые проистекают с сирийской территории, то мы нашим израильским коллегам много раз говорили: если вы видите такие угрозы, пожалуйста, передайте нам соответствующую информацию, - отметил он. - Мы, Россия, абсолютно не хотим, чтобы сирийская территория использовалась против Израиля, либо чтобы сирийская территория использовалась, как многим бы того хотелось, как арена ирано-израильского противостояния".

Лавров подчеркнул, что Москва готова принять все меры для того, чтобы устранить угрозы безопасности Израиля с территории Сирии, если таковые имеются. "Пока конкретного ответа на такое обращение мы не получили, но продолжаем настаивать", - сказал он.

Глава МИД добавил, что Россия жестко говорит о необходимости соблюдения резолюции Совбеза ООН по Ливану, которая нарушается израильтянами, использующими воздушное пространство Сирии для ударов по ливанским объектам. "Это серьезный вопрос в наших отношениях", - заметил он.