Всемирный конгресс соотечественников в 2021 году пройдет в IV квартале в Москве

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Центральным событием работы Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом в 2021 году станет проведение VII Всемирного конгресса соотечественников в Москве, который состоится в IV квартале. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

"У нас работает Правительственная комиссия по делам соотечественников, я ее возглавляю. У нас есть план работы, и в соответствии с ним центральным событием года должно стать проведение VII Всемирного конгресса соотечественников в Москве в IV квартале", - сказал Лавров.

Глава МИД выразил надежду, что участники конгресса смогут встретиться в Москве на этом мероприятии.

Состав Всемирного координационного совета российских соотечественников на ближайшие четыре года будет скоро утвержден, сообщил Лавров. Он отметил, что специфика работы в пандемию сказалась на взаимодействии с соотечественниками за рубежом, но большинство запланированных мероприятий все же было проведено. "Из традиционных форм работы у нас функционировал Всемирный координационный совет российских соотечественников. Состоялись заседания в режиме онлайн. Скоро будет сформирован новый состав совета на ближайшие четыре года", - сказал Лавров.

Всемирный координационный совет российских соотечественников является органом Всемирного конгресса соотечественников и обеспечивает представительство их интересов в органах государственной власти РФ.

Первый Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом, прошел в Москве в ноябре 2001 года. Тогда на открытии форума, который собрал делегатов из 47 стран, выступил президент России Владимир Путин.

Начиная с 2006 года, мероприятие проводится раз в три года. Традиционно главными темами форума становятся меры по укреплению позиций русского языка и русской культуры за границей, консолидация российской общины за рубежом. Отдельное внимание уделяется борьбе с фальсификацией истории, в первую очередь связанной с размыванием роли СССР в победе над нацизмом.